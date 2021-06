Adriana Salgueiro recordó su amistad con Ricardo Fort y contó por qué no fue a su entierro

Adriana Salgueiro habló de su relación con Ricardo Fort (Hay que ver - El Nueve)

Durante su paso por Hay que ver, el magazine de las tardes de El Nueve, Adriana Salgueiro se prestó al segmento “Lo dijo o no lo dijo”, para jugar un poco con su pasado. De acuerdo a la dinámica, la modelo y conductora debía someterse a un confesionario, o una suerte de careo con ella misma, admitiendo o negando algunas frases atribuidas a su persona a lo largo del tiempo.

Cuando la conductora Denise Dumas leyó el textual “Ricardo Fort fue muy amarrete conmigo”, Salgueiro lo negó de inmediato, casi con enojo. “Yo no pude haber dicho eso”, ratificó la actriz, que naturalmente estaba en lo correcto. “Al contrario, con todo el mundo fue generosísimo siempre”, agregó y reavivó una vieja polémica que la tiene enfrentada con el entorno del empresario. “Yo lo adoraba a Ricardo, pero prefiero no hablar de él, porque sé que hay gente que le molesta”, afirmó.

Por un momento pareció que la situación quedaba ahí, pero esta vez Adriana estaba dispuesta a hablar de su relación con Ricardo Fort y el origen de la mala relación con parte de su círculo íntimo. “Cuando yo digo ‘lo adoro a Ricardo’, Gustavo Martínez me manda un mensaje de texto diciendo ‘Si lo querías tanto a Ricardo, ¿por qué no viniste a despedirlo?’”, reveló, aludiendo a la ex pareja del empresario y el tutor de sus dos hijos, los mellizos Martita y Felipe, de 17 años.

Ricardo Fort y Adriana Salgueiro en escena 164

Durante la entrevista, Adriana contó por qué había decidido no asistir al funeral del empresario fallecido el 25 de noviembre de 2013. “Yo le contesté, primero, que cada uno despide a la gente como puede y después, que yo no soy tan careta de que si él no está y el entorno no me quiere, ¿para qué iba a ir? ¿A exponerme a qué? Si él sabía que yo estaba con él igual”, relató Adriana, y dio más detalles de aquel intercambio de mensajes con Gustavo.

“Le dije ‘pero si vos querés yo no hablo nunca más’. ‘Hacé lo que vos quieras’, me respondió”, evocó la actriz, que guarda los mejores recuerdos de su amigo. “Yo respetando eso, que evidentemente no le gusta, trato de no hablar, aunque obviamente puedo hablar de lo que quiera, de las cosas que hicimos con él, de lo que nos divertimos, pero si sé que por alguna razón le molesta a alguien...””, aseguró la conductora de Espléndidos e infieles (AM 990).

RIcardo Fort y Gustavo Martínez, en una de las últimas cenas que compartieron

¿Por qué pensás que el entorno no te quería?”, le preguntó la panelista Carolina Molinari y Adriana pasó a detallar su interpretación: “Ricardo me adoraba. Me trataba realmente como una hermana, más allá de su generosidad. Supongo que eso daba rabia, la diferencia que hacía entre mí y otra gente era notoria”, sentenció. “

Antes de continuar con la lista de frases, Denise y su equipo hablaron sobre la desconfianza que podía generar tanta gente revoloteando alrededor de Ricardo, un hombre con mucha plata y siempre generoso y desprendido con propios y extraños. Adriana consintió y recordó algunos obsequios que le había hecho el empresario. “Me regaló un Rolex que todavía lo tengo y un teléfono de los importantes, que se lo devolví. Pero jamás en la vida me reclamó nada”, cerró.

