Lapidaria reflexión de Dolli Irigoyen sobre la expulsión de Alex Caniggia de Masterchef Celebrity 2: “Por algo se fue”

Dolli Irigoyen y la expulsión de Alex Caniggia (Video: "Flor de equipo", Telefe)

Florencia Peña y los panelistas de Flor de equipo venían llevando una conversación amena y distendida con Dolli Irigoyen, con un espíritu más cercano a la charla de una sobremesa que a una entrevista televisiva. En rigor, esa era la idea: conocer la mirada sobre las distintas circunstancias de Masterchef Celebrity de quien suele desempeñarse como jurado suplente del ciclo de Telefe, a la vez que evalúa el spin off online del ciclo, After Hour.

Y así venía todo hasta que Noe Antonelli la consultó sobre el escándalo del momento: la controvertida eliminación -¿por expulsión o dimisión?- de Alex Caniggia en la gala del último domingo. “¿Qué pensás de lo que pasó con Alex?”, arrancó la periodista, ante la mirada atenta de Irigoyen. “Porque, a ver: venía siendo uno de los favoritos, se perfilaba como el ganador, y de repente...”, buscaba completar Antonelli su pregunta cuando fue interrumpida: “¡No!, ganador jamás”, afirmó la chef, negando con su cabeza y provocando la sorpresa y el estruendo general en el estudio. “¡Me gusta esta Dolli!”, exclamó Peña.

Entonces Irigoyen se explayó, a mitad de camino entre el reconocimiento para el Emperador -como se autodenomina el hermano de Charlotte Caniggia- y la crítica solapada. “Creo que Alex era un personaje que aportaba muchísimo al show -comenzó reconociendo la cocinera-. Pero no podía llegar a la final alguien que no probaba, que no sabe de sabores, que hacía ‘magia’, como él decía, y lograba cosas increíbles”.

Es mágico: Alex Caniggia, en Masterchef Celebrity

“Pero llegar a la final final, donde tenés que hacer un menú completo, que es súper complejo...”, caviló Dolli, para entonces sentenciar: “Es decir... por algo se fue”. “Vos no comprabas su personaje”, sugirió Antonelli, ante una Irigoyen que se tomó un segundo para responder: “Yo respeto a todos los personajes. Él era bastante prolijo y ordenado. Hay quienes son más desastrosos en la mesada. ¿Por ejemplo? ¡Ay, no seas mala...!”. No obstante, la cocinera señaló a la periodista María O’Donnell. “A veces deja un desastre...”, señaló.

Pero O’Donnell continúa en el certamen del cual fue excluido Caniggia. Aunque las razones siguen sin quedar del todo claras. Si bien en la gala de eliminación el jurado -integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui- lo descalificó por no haberse presentado, sin dar motivo alguno, el joven asegura que antes de esta contundente decisión -inédita en el ciclo- él ya había renunciado.

Así lo hizo saber en una transmisión que realizó por la plataforma Twitch mientras Telefe emitía la gala. “La cocina, ya no va. No va más la cocina. Bien por el culo (SIC) la cocina”, dijo Alex, y avisó: “Renuncié. Dije: ‘¡A la mierda la cocina!’”. Minutos después, trató al jurado de “cagón” porque, en su opinión, tendría que “haber eliminado a un ‘barat’”, es decir, a alguno de sus ex compañeros. “A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar a mí!”, lamentó.

La palabra de Alex Caniggia por su renuncia a Masterchef Celebrity (Video: Twitch)

Durante la gala del domingo Betular le comunicó a Santiago del Moro -y a los televidentes- que el Emperador se quedaría sin corona. “Alex no se presentó y no hay ninguna causa que justifique, como en otros casos, que él no esté acá con nosotros. Nos parece que como jurados teníamos que tomar una decisión y lo más lógico sea que quien no se presenta sin causa tiene que abandonar el certamen”, dijo el chef.

Ante una polémica que en verdad arrancó tres semanas atrás, cuando se grabó la emisión que se vio este domingo y trascendió el escándalo de su partida, la mamá de Alex, Mariana Nannis, se manifestó en las redes sociales en estas horas con una expresión que parece haberle quitado a su propio hijo: “Alex no perdió a Masterchef. Masterchef perdió a Alex”, escribió la ex esposa de Claudio el Pájaro Caniggia.

