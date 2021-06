Cinthia Fernández y Martín Baclini parodiaron el nuevo videoclip de Jimena Barón “Ya no te extraño”: “Mirá hasta el final y te respondo la pregunta”

Cinthia Fernández y Martín Baclini parodiaron el nuevo videoclip de Jimena Barón “Ya no te extraño”

“Yo sé que él es el amor de mi vida. Y también sé que soy el amor de su vida”, a pesar de tener buena relación y un diálogo bastante fluido, Cinthia Fernández sorprendió hace unos días en Los ángeles de la mañana cuando habló de Martín Baclini y contó las razones por las cuáles no está en pareja con quien fuera su novio durante casi dos años.

Sin embargo, en las últimas horas la bailarina utilizó sus redes sociales para publicar un sorpresivo video con la música de Ya no extraño, el nuevo sencillo de Jimena Barón, ambos se mostraron muy cerca y provocaron una lluvia de comentarios. Para algunos esta filmación sólo se trató de un “challege” para promocionar el nuevo tema de Jimena y de paso, divertirse un rato con sus seguidores de las redes sociales, que no pararon de reaccionar.

“Ya no te extraño, ¿Martín Baclini?”, expresó Cinthia haciendo alusión a la última canción de La Cobra. “¿Vos que decís Jimena? (mirá hasta el final y te respondo la pregunta)”, expresó Cinthia con un breve video en el que se la ve muy unida a su ex pareja pero al final, sorprendieron divertidos arrepintiéndose.

“¡Griteeee!”, fue la respuesta inmediata de Jimena Barón entre los varios comentarios de famosos que acompañan el posteo pidiéndoles a ambos que se reconcilien. “¡Quiero que vuelvan!”, les escribió a ambos Nazarena Di Serio. Lizardo Ponce sumó: “Lpmmmm” a lo que Cinthia respondió: “Vuelvo si algún día vos cantás como Pavarotti”. El mensaje más sorpresivo fue el de la mamá de Martín Baclini aprobando una reconciliación de la pareja con un “son divinos” y “Me encantará te amo”, expresó en relación a Cinthia.

Recordemos que la semana pasada, Jimena Barón estrenó su flamante videoclip y generó críticas debido a que el mismo da a entender una clara referencia a su fallida relación con Daniel Osvaldo. Dicho tema, justamente, lo escribió pensando en la relación que mantenía con el padre de su hijo Morrison, y a quien -por aquel entonces- todavía no le había dado una nueva oportunidad. “Esta es una canción que a mí me encanta. Me fascina. Era una apuesta porque es bastante distinta a todo lo que yo vengo haciendo en esta corta pero linda carrera”, dijo la cantante en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram.

“Fue la primera canción que hice de esta nueva era. La hice en febrero 2020, en un momento muy de mierda en lo personal -se sinceró la actriz-. No estaba pasando un gran momento. La voz lo demuestra, tenía un hilito de voz”, destacó, y agregó que desde hace un tiempo tiene un nódulo en su garganta. “Febrero fue un momento difícil”.

De inmediato, recordó la fallida reconciliación que tuvo con Daniel Osvaldo durante la cuarentena estricta. “Al pedo, igual, la canción, porque en mayo ya saben que me la mandé. Se supone que si hago una canción para cuando sé que no me tengo que meter en una y me metí igual en mayo, no sirve una mierda”, aseguró, y agregó: “La canción es hermosa. Si a ustedes les ayuda, perfecto. Me haría feliz. A mí no me funcionó”.

