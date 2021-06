Debutó con Andrea del Boca, fue “la nena” de Son de Diez y de un día para el otro se alejó de los medios: el presente de Daniela Redin

Daniela Redin, Silvia Montanari, Claudio García Satur, Federico Olivera, Florencia Peña y Javier Portales eran los Diez

Daniela Redin casi no tiene redes sociales y desde hace años no actúa. Pero una foto suya basta para reconocerla: ¡es Yanina, la nena de Son de diez! . Es que con Silvia Montanari, Claudio García Satur, Federico Olivera y Florencia Peña, ella formó parte de una de las familias más queridas de la pantalla en los ’90, los Diez.

“Mi mamá no quería llevarme a la tele, pero le gané por cansancio”, contó a Teleshow Daniela, sobre cómo dio sus primeros pasos en el medio y confesó que aún hoy en la calle la gente la sigue mirando con cara de “yo te conozco de algún lado”. Silvia, Enrique, Bárbara, Federico y Yanina, eran la familia protagonista de Son de Diez. A ellos se le sumaban el abuelo, Javier Portales, Matías en la ficción y la mujer que colaboraba en la casa, Caridad, interpretada por Floria Bloise. Junto con el personaje de Redin siempre a su lado estaba su amigo Juancito, un pequeño Nicolás Cabré que aunque ya había estado en La Ola está de fiesta estaba dando sus primeros pasos en la actuación.

Aunque Yanina Diez fue su papel más recordado, empezó a trabajar en los medios a los seis años, luego de ganar un concurso para Estrellita Mía, con Andrea del Boca. “Salió en Radiolandia. Yo jugaba delante del espejo y quería ser actriz. Mi tío que en ese entonces tenía 16 le dijo a mi mamá del concurso, ella no quería llevarme pero insistí”, contó y recordó que en la primera entrevista había un montón de nenas de su edad listas para la prueba, peinadas y con vestido y ella en cambio fue “sacada del colegio”.

Daniela Redin, hoy

“Yo era muy especial y cuando llegué tenía que decir un texto y no quería y lloré. Al final lo dije. Después vino la prueba de cámara y quedé. Me acuerdo pocas cosas pero hay algunas que te impactan, como entrar al set antes de la última prueba. Trabajar era un juego, conocer a la gente de Canal 11, a Andrea (Del Boca) y a Ricardo (Darín), ella era siempre puro amor, me abrazó y me dio un beso, yo le agradecí porque le dije que estar ahí era mi sueño y ella me explicó cómo se hacían las cosas, fue gigante cuando trabajé con ella”, contó Daniela que en su familia no tenía influencias artísticas, aunque su mamá solía llevarla al teatro.

La novela de 1987 le abrió las puertas a un nuevo universo. A la ficción le siguieron otras como Clave de Sol, Amigos son los Amigos o Atreverse donde en su capítulo se tocaban temas de adultos como la bigamia, que ella por su edad aún no comprendía. En ese contexto siempre fue crucial el acompañamiento de su familia y también el apoyo de sus compañeros de trabajo.

Y lo mismo pasó cuando tuvo que interpretar a Yanina en Son de Diez, quien tenía un año más que ella. “Por ejemplo, a ella le había venido por primera vez, a mí no, era más chica y tenía que sentarme y ver qué era lo que le pasaba”. Al ciclo que se emitió por El Trece entre 1992 y 1995, entró gracias a un casting del que participaron quienes luego fueron sus papás en la ficción: “Estaban Silvia y Claudio y yo pasé y los amé. Ellos me eligieron y fueron increíbles conmigo”.

El unitario se grababa martes, miércoles y jueves de marzo a noviembre. Paralelamente, ella iba al colegio: “Trabajé desde primer grado hasta segundo de la secundaria. Teníamos un trato con mi mamá: si yo estudiaba y me iba bien en la escuela, podía seguir trabajando. Entonces aprovechaba cada momento, no era fácil pero lo amaba entonces el esfuerzo era el doble y una vez que entras en el trajín, aprender los guiones te da capacidad de estudio y de memoria”.

Siendo preadolescente, manejar la fama no fue fácil. “En la escuela ¡era tremendo! Ya me conocían pero esa época fue muy fuerte. Todos se acercaban y querían saber, está esa imagen del famosos que vive fuera de la realidad. Los profesores me preguntaban porque querían saber qué iba a pasar en la historia. Pero también me ha pasado que me dijeron cosas horribles en la calle y siendo chica era difícil de entender”.

El reconocimiento y su pasión por la actuación anunciaban un futuro promisorio en el ambiente. Sin embargo, cuando en 1995 terminó la novela escrita por Miguel Ángel Diani y Daniel Di Conza, Daniela no volvió a trabajar como actriz. “Tenía un representante que decidieron cambiar cuestiones de adultos, este representante tuvo problemas con muchos actores y se fue del país. El contrato no se podía tocar, entonces se complicó mucho todo y decidimos (con su familia) tomarnos un espacio hasta que venciera el contrato para poder trabajar, coincidía con que en ese momento ya estaría terminando la secundaria. Pero después de eso empecé a estudiar otras cosas y no volví, más que para hacer algún corto aislado”, contó quien decidió alejarse por decisión propia.

El elenco de Son de Diez, la ficción que se emitió en El Trece entre 1992 y 1995

Sobre los primeros tiempos fuera de cámara, dijo: “Fue difícil porque estás en un trajín de estudiar y trabajar, y de golpe te encontrás haciendo la mitad de las cosas. Ni hablar del tema de la cámara, todos los actores tenemos eso, al principio es duro bajar el nivel de las cosas. Yo iba a algún lugar con mis amigas y la gente se me sentaba a hablar, cuando dejás de estar, eso frena y decís ‘¿qué pasa?’, la vida sigue”.

¿Le gustaría volver? “Las ganas siempre están y cuando voy al teatro lo miro con ganas”. Mamá de Julieta de ocho años y Agustín de 18, el mundo de Daniela hoy tiene que ver poco con los medios. Es empleada y está cursando las últimas materias de la carrera de Derecho. Aún así, el reconocimiento siempre está: “La gente me ve cara conocida y no me saca, el año pasado lo repetían (el programa) y me paraban por la calle, y me decían ‘estas igual’. O gente con la que trabajo tal vez me dice que me tiene de algún lado y a la segunda o tercera vez que me preguntan les digo”.

El año pasado haciendo zaping su hija vio Son de Diez: “Ya sabía que yo actué porque son cosas que se hablan, pero cuando me vio me googleó, llamó a las amigas. Y mi hijo también, lo tomó como algo natural”.

Aunque desde hace tiempo no tiene contacto con quienes fueron sus compañeros en la ficción - a excepción por María Laura Deambrosi quien interpretaba a su mejor amiga y participó también en Amigovios- , Daniela lamentó la muerte de Silvia Montanari en el 2019 y recuerda a todos como una especie de familia: “En el último tiempo iba sola a grabar y Claudio me cuidaba, se fijaba si estaba bien. Estar ahí fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida y que mas feliz me hizo”.

