Dos meses antes de su muerte se quebró en una entrevista con Mónica Gutiérrez: "Cada vez que me levanto de una silla tengo que agarrarme de algo para no sentir dolor. Y debo caminar poco porque no puedo caminar bien. Me afecta en el trabajo, con mis hijos, en el día a día con la pareja. Pasás a ser un inválido. Es muy fuerte. Hay veces que no sé qué hacer porque no le encuentro salida. No hay un final y no termina más: es operación, tras operación. Sólo mi familia y mis hijos saben el sacrificio que hago", confesó, entre lágrimas.