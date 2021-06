El marido de Camila Perissé quiere evitar que deriven a la actriz a un geriátrico: “Los médicos me dijeron que ya no hay nada más para hacer”

Camila Perissé continúa internada en el hospital Bernardo Houssay de la ciudad de Mar del Plata

“ Estoy agotado, desahuciado, angustiado... todos los síntomas que te puedas imaginar ”. Es lo primero que dice Julio Chino Fernández en diálogo con Teleshow al ser consultado por el estado de salud de su mujer Camila Perissé. “Ella no está agonizando, pero está en un estado que se muere en cualquier momento”, puntualizó.

La actriz continúa internada en el hospital Bernardo Houssay de la ciudad de Mar del Plata y Fernández está en Pergamino, a la espera de la habilitación necesaria para que su automóvil pueda salir a la ruta. “El próximo martes 8 me dan la vtv del auto y después puedo regresar a Mar del Plata. Llego, instalo las cosas y voy a sacar a mi compañera”, dice. Y la razón de esta decisión radica en que los doctores que la atienden le dijeron que ya “no pueden hacer nada”.

“La semana pasada los médicos me dijeron: ‘Hicimos todo lo posible que nuestra medicina puede hacer’”, cuenta Fernández. “El problema es este: ella está consciente, está lucida, habla, se comunica, pero no hay ningún avance ni ven la posibilidad de que haya, porque está los órganos están bien, no hay cáncer, todo funciona bien. Hay una incomunicación entre el cerebro y su organismo y ningún remedio tradicional le da la posibilidad de que pueda recuperar peso . ‘Hasta acá llegamos’, me dijeron y cuando lo escuché, se me terminó el mundo”, dice.

Y este sentimiento se agravó tras la sugerencia de los médicos: “‘La vamos a trasladar a un geriátrico, porque como ya no hay nada más para hacer, en el hospital estamos colapsados y hay muchas infecciones’, me dijeron. Y me salió el monstruo de adentro. Bajo ningún punto de vista mi compañera va a ir a ningún geriátrico, porque en una semana se va a morir sola”, asegura Fernández.

Fernández contó que Camila volvió a contraer coronavirus pese a haber sido vacunada con la primera dosis hace un mes. “Me dijeron que no necesitó oxigeno ni que tuvo fiebre. La primera vez la había afectado”, dijo.

“Camila es una persona que se salvó en base al esfuerzo humano que hizo, porque quería vivir. El afecto de ella son sus ropas, sus perros, sus plantas. Hace tres meses no me ve, por ejemplo. Ella se alimenta de eso, entonces está en un estado cognitivo que apareció ni bien terminó la operación de cadera”, agrega el Chino.

Pese a esto, considera que “el problema cognitivo, por suerte, está estancado. En la clínica lograron nivelarla: por momentos entiende, por momentos no. Pero sabe quién es, sabe dónde está, y sabe lo que le está pasando. El tema es lo físico: la mano izquierda a veces la esconde, no la tiene paralizada como con un acv”.

El plan de Fernández para la recuperación de Camila es rodearla de sus cosas. “El alimento de ella son sus afectos y si encima le damos una medicina que no es invasiva y un profesional que esté varias veces por semana, que es un terapeuta físico para que la ayude a caminar, yo estoy convencido que Camila puede tener una posibilidad de salir adelante. Quizás el problema cognitivo le deje una secuela, quizás quede bien. Quizás también puede ser que se muera, pero si se muere lo hará feliz, cerca de sus afectos”, cuenta.

Desde finales de marzo, Camila Perissé se encuentra internada en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata, donde llegó desde la Clínica Pergamino para tratarse un deterioro cognitivo, pero a mediados de mayo y tras el agravamiento de su estado general de salud tuvo que ser trasladada al hospital Bernardo Houssay de esa misma ciudad.

A finales de diciembre, Perissé se enfrentó a una neumonía que se agravó tras contagiarse coronavirus, y a pesar de que se recuperó de esa patología, luego sufrió una recaída y la situación de la actriz empeoró por una gastritis. En esa oportunidad, Julio Fernández, recurrió a los medios y redes sociales para solicitar ayuda económica ya que ambos se encuentran desempleados por ser personas de riesgo. “Yo tengo una pensión de 10 mil pesos por mi corazón y Camila cobra 14 mil pesos de jubilación mínima porque están descontando la moratoria de un préstamo. Con 24 mil pesos no se puede vivir, entonces tuve que vender todo el equipo de luces, sonidos, mis herramientas”, manifestó.

