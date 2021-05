El dramático estado de salud de Camila Perissé: “Está agonizando”

Desde finales de marzo, Camila Perissé se encuentra internada en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata, donde llegó desde la Clínica Pergamino para tratarse un deterioro cognitivo, pero en las últimas horas y tras el agravamiento de su estado general de salud tuvo que ser trasladada al hospital Bernardo Houssay de esa misma ciudad. “Está agonizando”, dijo con voz entrecortada su marido Julio Chino Fernández en diálogo con Teleshow.

“Ya no come y está mal, y tuvieron que trasladarla porque en el lugar donde estaban no podían tratarla. Le pusieron una sonda nasal y otra en el cuello, para hidratarla porque tiene un peso muy bajo”, detalló la pareja de la actriz que se encuentra en estos momentos en Pergamino y se enteró de la noticia a través de un llamado telefónico de los profesionales, que lo pusieron al tanto de la situación.

Por estas horas, Fernández estará volviendo a Mar del Plata, lugar donde pudo alquilar una casa que tiene paga por un año. “Estoy necesitando ayuda porque ya no tenemos más plata, tenemos muchos gastos y lo que cobramos no alcanza”, sostuvo Julio. Por ese motivo, él pidió la colaboración de todos aquellos que quieran contribuir.

Julio Chino Fernández, el marido de Camila Perissé

Hasta hace unos días, Perissé no mostraba resultados alentadores. “No está ni mejor ni peor: está lúcida”, había señalado el Chino. “Me reconoce, sabe quién es, dónde está, qué es lo que le está pasando. Eso es bueno, pero por momentos se pierde, está débil, casi no tiene musculatura su cuerpo. Está en la cama y se mueve en silla de ruedas”, agregó.

Recordemos que a finales de diciembre, Perissé se enfrentó a una neumonía que se agravó tras contagiarse coronavirus, y a pesar de que se recuperó de esa patología, luego sufrió una recaída y la situación de la actriz empeoró por una gastritis. En esa oportunidad, Julio Fernández, recurrió a los medios y redes sociales para solicitar ayuda económica ya que ambos se encuentran desempleados por ser personas de riesgo. “Yo tengo una pensión de 10 mil pesos por mi corazón y Camila cobra 14 mil pesos de jubilación mínima porque están descontando la moratoria de un préstamo. Con 24 mil pesos no se puede vivir, entonces tuve que vender todo el equipo de luces, sonidos, mis herramientas”, manifestó.

Una de las últimas imágenes que se dieron a conocer de Camila Perissé

Además, dio más detalles de otros inconvenientes que tuvo que atravesar la actriz: “Primero tuvo dos operaciones de ingle, después de eso una caída porque estaba entrenando, pero estaba bien, estábamos trabajando para nuestro espectáculo en Benítez, que hay calle de piedra, se cayó, y se rompió el fémur. Vinimos a la clínica de Pergamino y le aconsejaron poner tres tornillos y tres meses de silla de rueda, una tortura. Pasaron los tres meses y cuando intentaba caminar, le dolía. Se había necrosado la cabeza del fémur y se tuvo que operar de urgencia y cambiar la cadera izquierda. A partir de esa operación comenzó a tener problemas cognitivos, ¿puedo llamarlo mala praxis? No lo sé, no lo podemos comprobar, pero a partir de ese momento empezaron los problemas“.

En esta última charla con Teleshow, Julio hizo un pedido para aquellos que puedan contribuir en esta situación tan difícil que viven ambos. Para colaborar, los datos son: Banco Nación, caja de ahorro a nombre de Camila Porro Perisé, CBU 0110397530039713732129.

