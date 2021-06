María Julia Oliván: “Era evangélica, muy cristiana y creía en esto de llegar virgen al matrimonio, y así llegué a los 25”

María Julia Olivan contó que fue virgen hasta los 25 (Hay que ver - El Nueve)

Este miércoles, María Julia Oliván fue la invitada a Hay que ver, el magazine de las tardes de El Nueve que conducen José María Listorti y Denise Dumas. Durante su visita al programa, la periodista se prestó a la sección “¿Lo dijo o no lo dijo?”. Se trata de un juego con material de archivo y algunas referencias personales. La dinámica es sencilla: consiste en una serie de afirmaciones atribuidas al invitado ocasional, para que ratifique o rectifique y, en ambos casos, desarrolle.

La primera placa del juego mostró la frase: “Hasta los 25 fui virgen”, que generó algo de revuelo en el panel, contrastando con la tranquilidad de la invitada que se hizo cargo de inmediato. “Sí, lo dije y es verdad”, señaló María Julia y pasó a detallar los motivos que la impulsaron a esa decisión: “Era evangélica, era muy cristiana y creía en esto de llegar virgen al matrimonio”, comenzó su relato. Contó que por ese entonces trabajaba con Jorge Lanata y que había estado de novia durante más de un año con un chico que iba a la iglesia, por lo que compartía la misma religión y las mismas convicciones respecto al sexo pre marital.

Carolina Molinari, una de las panelistas, aprovechó este punto para sacarse una duda “Esta es una duda que tuve siempre... ¿se pueden hacer otras cositas?”, preguntó en relación a si la religión permite o no otras prácticas sexuales. “Lo dejo a tu criterio”, respondió a modo de broma, pero de inmediato se puso seria. “Vos creés que la sexualidad en general, como cada uno la entienda, está postergada para el momento del matrimonio, que es en el que encontrás a la persona de tu vida”, explicó la conductora, y luego continuó con su relato.

María Julia Oliván

“Lo que tiene de bueno es que sentí que nunca me rompieron el corazón. Ya era una mujer que estaba totalmente hecha, y no es lo mismo entregarte a una relación con tu cuerpo que sin tu cuerpo”, razonó, y contó que no sintió ningún tipo de vergüenza por la edad: “No tuve mambo con eso, nada, además debuté con un amigo. Para mí no era un tema pendiente, ni que me enroscaba. Lo sentía así, y cuando dejé de sentir que eso estaba bien, o que los dogmas ya no me identificaban, fui libre. Nunca tuve rollo con eso”, sentenció y afirmó que con el tiempo cambió su manera de pensar: “No llegué virgen al matrimonio... no me casé ni me pienso casar”, cerró.

La periodista suele cuestionar en sus redes ciertos tabúes y convenciones sociales. Hace unos meses, compartió con sus seguidores de Instagram una imagen en la que aparece con una “A” dibujada en su panza mientras sostiene en sus hombros a su hijo, Antonio para realizar una interesante reflexión sobre querernos a nosotros mismos: “¿Alguna vez pensaste cómo sería el mundo si nos hubieran enseñado a mirarnos con compasión y respeto por los rasgos y condiciones que nos diferencian del otro? ¿Cuántos problemas sociales se podrían haber evitado si desde pequeños hubiéramos aprendido a amar como somos? ¿Amar nuestras diferencias y aceptarlas con alegría?”.

Además, María Julia señaló que “la baja confianza en el cuerpo y la ansiedad por la apariencia están impidiendo que los jóvenes vean lo mejor de sí mismos, lo que afecta su salud, sus amistades e incluso su desempeño en la escuela”. Luego, la periodista manifestó: “Creo ciegamente que la confianza personal y la autoestima son los verdaderos motores para empoderarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Sea cual sea su apariencia o condición personal”. Más tarde, aseguró: “Si nos valoramos a nosotros mismos, no importa lo que diga el mundo, podemos caminar con confianza”.

