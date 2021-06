La reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron sobre los rumores de romance con Cachete Sierra

Laurita Fernández habló de Cachete Sierra (Video: Intrusos, América)

Laurita Fernández debutará en el programa El club de las divorciadas, el próximo 14 de julio a las 16 por la pantalla de ElTrece. Recientemente, la conductora anunció que estaba soltera nuevamente desde su separación del actor Nicolás Cabré. Ellos se habían dado una segunda oportunidad, pero se dieron cuenta de que el noviazgo no funcionó y decidieron distanciarse en buenos términos.

“Estoy bien, con ganas de estar sola... no sé qué pase lo que tenga que pasar. Me siento bien. En otro momento sentía un dejo de tristeza, de cosas que cuesta dejar atrás, pero estamos separados”, señaló en una entrevista a Intrusos, el ciclo de espectáculos conducido por los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por el canal América.

Cuando el cronista le preguntó qué pasaba con los rumores de romance con Agustín Cachete Sierra, la bailarina se puso nerviosa y respondió: “¿Qué onda de qué? No, no, no, no sé cómo remar la respuesta. Es un copado, un gran compañero. Todo el mundo lo quiso en el Cantando. Por momentos me volvió loca...”. Y luego dio a entender que el tiempo no ayudó a que se concretara algún tipo de relación: “En ese momento, él no podía...”.

Agustín Cachete Sierra siempre halagó a Laurita Fernández

Cabe recordar que el ganador del Cantando 2020 siempre habló muy bien de su colega. “Me parece una mujer muy real, dentro de este ambiente. La conocí y es muy simpática...”, había afirmado el actual participante de La Academia en una entrevista con Implacables. Sin ocultar su incomodidad, Fernández respondió: “Le agradezco mucho el halago. Pero no pasa absolutamente nada...”.

Por otra parte, la conductora no quiso contestar si el actor le había mandando mensajes por privado tras haber anunciado públicamente la ruptura con Nicolás Cabré: “Jamás mandaría al frente a nadie por sí o por no. Si alguien llegase a escribir en privado es porque quiere que quede en privado. Yo lo interpreto de esa manera”.

Respecto al arranque de su nuevo programa El club de las divorciadas, Laurita aseguró: “Estoy con muchas ganas y ansiedad. Para mí es un desafío muy grande. Está bueno tener esas herramientas, esa experiencia y por sobre todo poder hacer un programa sobre mujeres, pero que no por hablar de mujeres vamos a matar al hombre”.

Por último, Fernández se refirió al rating en una televisión abierta en la que los números suelen ser bajos si se los compara con otros años: “Obvio que lo sigo (al rating) y lo miro, entiendo que todo se rige en base a eso. Pero para mí eso no determina si estás haciendo un buen o mal programa. Prefiero hacer un muy buen programa o sentir que estamos haciendo algo que está bien hecho, y quizás no le vaya tan bien, a hacer algo que explote y saber que no está bueno. Me ha pasado muchas veces de irme a mi casa y aunque fue increíble sentir que no me gustó nada lo que habíamos hecho. Este es un formato nuevo. Se va a ir ajustando en base a lo que el público requiera también”.

SEGUIR LEYENDO: