Hernán Piquín y Ángel De Brito se enfrentaron por el puntaje de Mar Tarrés: “¿Cómo puede ponerle un diez?”

La performance de Mar Tarrés como Thalía (Video: "ShowMatch", ElTrece)

Mar Tarrés incursionó este lunes en el ritmo de “imitación perfecta” en La Academia de Showmatch, donde interpretó a Thalía y sorprendió con su osadía en la pista cantando el tema A quién le importa. Sin embargo, su performance no convenció del todo a la mayoría de los jurados, que pretendían un poco más de la influencer. La excepción fue Ángel De Brito, quien aclaró que no había visto a la mexicana “por ningún lado” pero la calificó con un diez por su “desenfado”. Y esto provocó la reacción de Hernán Piquín, que amagó con irse del estudio sin poder creer el puntaje de su colega.

“Me parece que es un voto cariño, me levanté y me fui porque dije: ’¿Cómo puede ponerle un diez? Hay que bailar, cantar, imitar. Creo que no, pero no nos podemos meter en el voto del otro. Me re indigno (risas), pero está bien, es la primera vez que Ángel la ve y que la puntúa. Está bien un poco tranquilizar a los chicos, estamos para apoyarlos”, dijo el bailarín en diálogo con Teleshow al finalizar el programa y tratando de bajarle un poco el tono a su opinión.

Hernán Piquín dialogó con Teleshow sobre la putuación

Sin embargo, Ángel De Brito no se quedó callado y le respondió al bailarín: “Es su opinión, yo cuando pongo las notas no pienso en qué van a opinar mis compañeros. La diferencia es que a mí no me afecta la crítica de los demás. No es voto cariño porque no la conozco a Mar Tarrés, la entrevisté un par de veces, pero no es por cariño. Es por lo que argumenté en mi puntaje, me gusta el desenfado, me gusta que se animen los que no estuvieron nunca en la pista. Hay gente que ya estuvo muchas veces, entonces no me divierten tanto como los nuevos”, explicó.

Hace días, el conductor de Los Ángeles de la Mañana también había criticado las devoluciones del bailarín. “¿Por qué no quiso ser participante?”,”¿Para esto querías ser jurado?” ,“Soy el malo de la película dice Piquin y pone un....”, “MARTA. Piquín no sabe quien es jajajaja”, “El Cisne Negro llegó al jurado. Traigan a mi amiga Noelia Pompa”, fueron algunos de los picantes comentarios del periodista en su cuenta de Twitter.

Ángel de Brito habló con Teleshow y salió al cruce de las críticas

Sobre esto, De Brito señaló: “Lo estoy tratando de ayudar un poquito para que encuentre el camino. Lo veo perdido y es el que más sabe de baile. Me parece que tendría que aprovechar y apoyarse en eso, fue campeón dos veces de este certamen, lo conoce muy bien. Me parece que tiene que apuntalar ese lado de la devolución. Lo veo como que no se anima, porque es más malo que las arañas, pero no se anima a expresar lo que está pensando”, dijo en diálogo con este medio. Y el ex bicampeón del Bailando le contestó: “Yo pedí ser jurado, pero una cosa es serlo en el Teatro Colón, que es mi metié, y otra cosa es tener que puntuar a gente que canta, baila y actúa, es más difícil”.

En total, Mar se llevó 22 puntos, sumando el 6 de Piquín y el 6 de Jimena Barón, pero sin contar el voto secreto de Pampita. La anterior participación de Mar también había generado polémica, pero no por las devoluciones que recibió, sino por su repudiable chiste antisemita, por el que luego tuvo que pedir disculpas. En esa ocasión, la artista explicó que su particular interés por Adrián Suar era porque su coach, Judith Kovalovsky, está en pareja desde hace 10 años con Paul Kirzner, el hermano del creador de Polka. Y durante los ensayos habían acordado, a modo de broma, que le daría el teléfono de la participante a su cuñado. “Yo le dije ‘quiero un judío con plata”, agregó la instagramer, frase que generó un repudio masivo.

