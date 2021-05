La palabra de Jimena Barón tras la denuncia pública por “violencia psicológica” de una bailarina contra su ex, el Tucu López

Jimena Barón y el Tucu López tuvieron un noviazgo y finalizó en buenos términos

Melody Luz, una bailarina de La Academia, contó que estuvo en pareja con el Tucu López cuando fueron compañeros del espectáculo SEX y lo acusó por haber ejercido “violencia psicológica” en su contra. “Cuando me enteré de que él estaba con Jimena (Barón) me daban ganas de decirle a ella: ‘Amor, salí de ahí’...”, aseguró la joven, luego de su eliminación del certamen de ShowMatch en el que se desempeñó como partenaire de Cucho Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes.

“Fue hace mucho tiempo. Estuve en SEX desde el principio, el 2019. Surgió que estuvimos muy poco tiempo. Pero ese poco tiempo que estuvimos la pasé mal”, recordó sobre los inicios del romance con su ex en una entrevista con el ciclo La Previa de La Academia. Luego, agregó: “¿Saben qué no quiero? Que se hable de mí por él. Yo soy más que esa breve relación. La pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica”.

En medio de este contexto, Jimena Barón, jurado de La Academia, fue consultada por Teleshow sobre las declaraciones de la bailarina: “No voy a hablar de eso. No tengo nada para decir. Es un tema de Melody, quiero ser respetuosa con ella, también con su versión. Pero no tengo nada para decir”. Sin querer desestimar la historia de la joven, aclaró que no recuerda nada malo sobre su relación amorosa con el conductor: “La pasé muy bien y tuve una linda experiencia”.

Entrevista exclusiva de Teleshow a Jimena Barón

Por su parte, López se defendió de los dichos de la bailarina en diálogo con este medio: “Es efectivamente una acusación fuerte, injusta y muy grave, por lo que instruí a mi abogado César Carozza para que actúe en consecuencia”. Además, dio detalles de la reacción que tuvo al enterarse de la entrevista que dio su ex para el programa de Ciudad Magazine: “En principio me sorprendió mucho y sentí decepción. Hacía dos años que compartíamos salidas, trabajo, elenco, amigos. Siempre con la mejor”.

Por otra parte, JMENA expresó su alegría por la realización de su nuevo videoclip “Ya no te extraño”: “Fui muy afortunada de poder seguir filmando. Estuvimos mucho tiempo, como todos los laburantes, (esperando) que esté permitido, con protocolo. Obviamente teníamos otros planes.... Nos adaptamos a la pandemia mundial y empezamos a rodar como se pudo. Es una emoción enorme”.

En las primeras imágenes de esta nueva canción aparece Fernando Gonçalves Lema, un baterista y modelo, a quien muchos vieron parecido a Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Momo. La cantante explicó cómo lo eligió para este proyecto: “Simplemente hicimos una reunión. Yo suelo ser muy intuitiva y obviamente quería conocerlo para contarle un poco de qué se trataba y si le parecía que era una posibilidad... Lo vi en redes, no lo conocía a Fer y me apareció en la lupita (de Instagram) que tiene (tatuada) una cobra gigante en la espalda. Obviamente me llamó la atención. Me pareció muy simbólico. Entré al perfil y me pareció que estaba buenísimo”.

Además, Barón aseguró que según su punto de vista el modelo “no se parece en nada” al vocalista de Barrio Viejo. Y no quiso decir a quién estaba dedicada la letra del nuevo tema. “No, son canciones. Ya a esta altura, cumplí 34 años y tengo varias historias en el baúl”, contestó entre risas. En cuanto a los próximos proyectos en su carrera musical, explicó: “Lo que tenemos pensado lo guardamos porque no sabemos si es una posibilidad que todavía está muy inestable el mundo y nosotros en Argentina ni hablar. La verdad es que no suelo contar las cosas y tratamos de sorprender a los fans. Y ahora menos porque por ahí algo que pensás que puede pasar, termina no pudiendo ser”.

Respecto a su vida amorosa, la jurado comentó: “Es nula, no existe. No sé lo que es eso. Pero está bien, es un peso menos. Pienso: ‘Voy a trabajar, vuelvo a casa, cocino, entreno, estoy con Momo’. Punto. No es un tema en mi vida, lo cual es raro. Siempre era un tema estar con alguien o no estar con alguien. Estaba aburrida y quería que me guste alguien. Ahora dije: ‘Listo, no va a ser un asunto’. Aparte en pandemia, es muy jodido los que no están en pareja sabrán. Es un momento muy complicado para conocer a alguien”.

En La Academia, Jimena tuvo un coqueteo con Juan Manuel Palao, el partenaire de Romina Richi. Sin embargo, ella niega rotundamente tener algún vínculo amoroso con el bailarín: “Él estuvo en un videoclip mío, en ‘Se acabó'. Me había escrito hace un montón después del video. Yo nunca le contesté hasta ahora. Es bueno que esté acá, es un divino, un amor. No pasó nada, es un show...”. Por último, aclaró el motivo por el que prefiere no hablar de sus ex parejas en los medios: “En realidad no es que prefiero no tocar el tema, ya saben todo. No tengo drama y cuento las cosas, pero entre que no me está pasando mucho y ya saben toda mi vida. Me quedé sin información fresca”.

