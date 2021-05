Diego Ramos leyó al aire el terrible mensaje que recibió por parte de un hater y relató cuál fue su reacción ante el ataque

Diego Ramos leyó con lujo de detalle el mensaje que le mandaron (Video: "Debo Decir", América)

Los hater son, sin dudas, unos de los males del siglo XXI. Escondidos en el anonimato de las redes sociales, muchas personas descargan su ira y proyectan sus propias frustraciones atacando a figuras públicas. Y, aunque la gran mayoría de ellas tienen en claro que deben hacer caso omiso a estas agresiones, la realidad es que hay algunas tan mezquinas que duelen. Sin ir más lejos, invitado a Debo Decir por América, Diego Ramos aceptó la propuesta de Luis Novaresio de mostrar qué era lo peor había recibido en su celular. Y no dudó en leer un terrible mensaje.

“No me insultan mucho en redes, pero de vez en cuando me dejan cosas”, comenzó diciendo el actor mientras buscaba la captura de pantalla en cuestión, aclarando que era algo que hacía por si el usuario después lo bloqueaba. “Yo intento, si me decís algo malo, hacerte ver por qué me decís algo malo”, explicó. Y recordó que el mensaje venía a cuento de un ida y vuelta qué él había tenido con Ángela Lerena en TV Nostra, luego de que ella le hiciera un “chiste” diciendo que era un “desperdicio” por ser gay.

Entonces leyó, textualmente, el mensaje de un tal Huguito que decía: “Lambebo..., dejá de hacerte la mariquita ofendida en la televisión. Te gusta la poron...Sé feliz. Y bancate que haya personas normales que te vean a vos y tantos otros como lo que son, unos enfermos”. Entonces, frente al asombro de todos los presentes en el piso, Diego siguió con su respuesta: “Te iba a contestar tratándote bien y con respeto, pero te juro que no me da el tiempo para perder”.

Diego Ramos junto a su pareja (Foto: Instagram)

Sin embargo, la charla continuó. Y el hater, tal como lo reprodujo Ramos, le puso: ”No pierdas tu tiempo, no vale la pena que me respondas nada. No es necesario. Hay tantos otros que padecen la enfermedad de ser gays o lesbianas y no se reconocen enfermos, como lo que realmente son, y encima nos quieren hacer creer que son la sociedad del futuro, que son la superación. Y, después, andan llorando que son discriminados y bla, bla, bla...”.

Entonces, Diego contó que le dijo que le daba lástima ver que era tan compinche con su hijo en sus fotos y que, sin embargo, tuviera tanto odio. “Supongo que seguirás pensando así y querrás seguir agrediendo”, le escribió. Y el usuario continuó con sus comentarios homofóbicos, hasta que el actor lo despidió y se fue a dormir. “Pero termina diciéndome: ‘Si fui agresivo te pido disculpas, pero estoy harto de ver cosas que se debaten en la televisión’. Y finaliza: ‘Perdón nuevamente, pero me salió la ira de mierda de adentro y me la agarré mal con vos’”.

Tras este ejemplo, Novaresio recordó: “En las redes sociales hay un chico, también gay, que se toma el trabajo de stalkear al hater y lo llama por teléfono o ha ido hasta la casa. Y pegan la vuelta la mayoría”. Entonces, Ramos reflexionó: “Me duele que me escriban esto. Tengo la edad que tengo, pero me duele todavía. No me gusta, me ofende. Yo voy a tratar de hacerle entender siempre que soy así, para que esto no lo reciba un nene de 18 años, al que no sólo que le va a doler, lo va a clavar para toda la vida”.

