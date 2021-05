El llanto de Verónica Lozano al ver el original regalo de cumpleaños que le hizo su hija: “¡Es muy lindo!”

La emoción de Verónica Lozano al recibir un regalo de parte de su hija (Video: Instagram @verolozanovl)

Verónica Lozano fue sorprendida en el día de su cumpleaños número 51 con un original regalo que recibió por parte de su hija, Antonia, y su pareja, Jorge Corcho Rodríguez. Y, al abrir el gran paquete que tenía frente a sus ojos, la conductora no pudo contener la emoción y rompió en llanto.

“¡Es muy lindo! ¡Es muy lindo!”, repetía Verónica mientras se secaba las lágrimas de la cara, no pudiendo dar crédito del regalo. Se trataba, ni más ni menos, de un imponente cuadro con un retrato realista de su perro Copito, en el que el can luce una chaqueta bastante similar a las de la cápsula de ropa craneada por Lozano. “Mis 51. Gracias a la vida por lo lindo y por lo otro... Gracias Corchi y Antony por iluminar mis días”, señaló en el posteo de Instagram con el que les compartió a sus seguidores el video en cuestión.

“Gracias a mi familia, a mi Piru. A mis amigxs de lujo. A mis compañerxs de trabajo por alegrar mis días. A mis perris del amor y a ustedes por el amor y la compañía en este universo virtual. Gracias a Dios por la aventura en cada despertar”, cerró Lozano su mensaje, junto con un corazón rojo.

Las reacciones de sus seguidores, más de un millón y medio en la red social, no tardaron en llegar. Entre los mensajes por su cumpleaños, se destacaron los saludos de Dolores Fonzi que le puso: “¡Feliz cumple Vero querida y hermosa!”. Gimena Accardi, por su parte, escribió dejando en claro que comparten el mismo signo del zodíaco: “¡Feliz cumple Verooo! ¡Aguante géminis!”.Y Eleonora Wexler agregó: “¡Feliz cumple Vero hermosa! ¡Me emocioné! ¡Qué tengas un año muy feliz! Copito quedó lindo, lindo”.

Copito tiene un rol central en la vida de Lozano, ya que no se trata de una mascota más, sino que es su preferida. El perro, un pequeño y simpático maltés, acompaña a la conductora en sus comidas, en sus viajes e, incluso, duerme con ella. Pero también es una de las estrellas de Cortá por Lozano, ya que se roba buena parte del programa y, en ocasiones, también se gana el cariño de los invitados.

El animal retratado es parte de la “familia perruna” que Verónica formó en su casa con otros animales rescatados de la calle y fueron adoptados de un refugio para mascotas. “Adoptá, no compres”, es uno de los latiguillos que más repite la conductora tanto en su programa como en sus redes sociales, desalentando la compra de mascotas e incitando a que las personas se lleven consigo los numerosos perros que son abandonados.

Copito aparece en las emisiones de Cortá por Lozano (Telefe) y se roba la simpatía de los invitados

Respecto a su vínculo con Corcho Rodríguez, con quien está hace más de 12 años, Verónica habló recientemente de los rumores de separación que rondaron por la pareja “¡Me había olvidado de que también me divorcié en pandemia!”, dijo Lozano con ironía, en entrevista con Catalina Dlugi. Sin embargo, admitió que duermen en cuartos separados. “Sí, estamos en cuartos separados, pero igual volvemos cada tanto. Antonia -su hija de 11 años- está muy grande, se queda chateando hasta no sé qué hora, entonces ese era como mi lugar. Yo me iba al cuarto de Antony y veía mis series, mis cosas... ¡me vi todo! Y Jorge no quería ver nada, entonces yo estaba con mi computadora”, contó la conductora.

“Cada tanto volvemos a dormir juntos, sobre todo en vacaciones”, aclaró. Y, a modo de consejo conyugal, agregó: “Igual está bueno el cuarto separado, eh. No está nada mal después de tanto tiempo de convivencia”.

