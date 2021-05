La esposa de Alberto Cormillot compartió un tierno video de las pataditas de su bebé: “Nos estamos volviendo locos de amor”

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini mostraron un tierno video de las pataditas de su bebé

“La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”. Con estas palabras, Alberto Cormillot confirmaba el pasado 12 de marzo que sería padre con su mujer, Estefanía Pasquini, en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Mitre.

En su mejor momento, la pareja disfruta de la dulce espera y, aunque ella tiene un perfil muy bajo, en algunas ocasiones muestra los avances de su embarazo en las redes sociales. Así lo hizo en las últimas horas, cuando decidió compartir un tierno video en Instagram en el que se ven los movimientos de su pancita, producidos por las “pataditas” del bebé, y se ve la mano del reconocido médico sintiéndolos.

“No puedo dejar de compartir esta felicidad que no me entra en el cuerpo. No sé cuanto se notará en el video, pero acá en casa nos estamos volviendo locos de amor de como lo notamos y sentimos”, comenzó escribiendo la nutricionista. Y agregó: “22 semanas diciéndome cada día, sí, estás embarazada, es verdad, no puedo creerlo, me emociona como el primer día, no veo la hora de tenerlo y no parar de mimarlo toda la vida. Tantas personas esperándote para hacerte feliz #Emilio”. Además, replicó las imágenes en sus stories, donde expresó: “Acá...No podemos parar de verlo moverse y tocarlo”.

Alberto Cormillot y Estefania Pasquini esperan el nacimiento de su hijo para el mes de octubre

Días después de confirmar la noticia, Cormillot había hablado sobre los cuestionamientos que surgieron por su paternidad a los 82 años. “Estefi es joven. Si estás en pareja con una persona joven sabés que es inevitable que eso que tenga que ocurrir. Hay algunas parejas que acuerdan no tenerlo, o no pueden. En nuestro caso no habíamos acordado eso: es legítimo que ella quiera tener”, había dicho en una entrevista con el noticiero de El Trece. Y continuó: “Mi padre no se cuidó hasta los 65. Ahí empezó a cuidarse. Bajó un poco el asado, suspendió el cigarrillo. A los 75 le canalizaron la aorta, a los 85 le operaron la carótida. Y vivió hasta los 95 años tocando la guitarra con novia y amigos. Si él vivió hasta los 95 haciendo todo mal durante muchos años, yo, que hago todo bien, salvo que tenga mala suerte, puedo vivir hasta los 100″.

trabaja en la clínica del Dr. Cormillot desde 2012. En un principio la relación que los unía no era más que la de jefe-empleada. Sin embargo, de a poco empezaron a conocerse más hasta que nació el amor, a mediados del año pasado. En ningún momento hubo un “blanqueo” público sobre el romance, sino que ella empezó a publicar ciertos mensajes en su cuenta en Instagram -que usa principalmente para compartir sus recetas y consejos en nutrición- que dejaban las puertas abiertas a la duda sobre La pareja se conoció en el ámbito laboral , ya que ella es Licenciada en Nutrición y. En un principio la relación que los unía no era más que la de jefe-empleada. Sin embargo, de a poco empezaron a conocerse más hasta que nació el amor, a mediados del año pasado. En ningún momento hubo un “blanqueo” público sobre el romance, sino que ella empezó a publicar ciertos mensajes en su cuenta en Instagram -que usa principalmente para compartir sus recetas y consejos en nutrición- que dejaban las puertas abiertas a la duda sobre qué era lo que estaba ocurriendo entre ellos.

A principios de 2019 ella acompañó a Cormillot al programa en el que trabajaba, Cuestión de Peso, y si bien se quedó detrás de cámaras, en cierto sentido fue la manera que eligieron para hacer “oficial” su relación. Y el 23 de enero él subió a las redes sociales una foto del festejo de cumpleaños de sus nietas mellizas, Abril y Zoe. En la imagen se las ve a las pequeñas con la otra nieta del doctor, Ema, además de su hijo Adrián, y claro, su novia, Estefanía. La familia aceptó el romance sin problemas a pesar de los 48 años que separan a los amantes. En octubre de ese mismo año, el prestigioso médico sorprendió con el anuncio de su casamiento en el programa Pamela a la tarde, hecho que concretó dos meses después.





SEGUIR LEYENDO: