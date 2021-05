Qué dijo Rocío Oliva sobre la ausencia de Diego Maradona, la posibilidad de tener hijos y el deseo de regresar a Dubái

Rocío Oliva eligió mantener un perfil bajo, a seis meses de la muerte de Diego Maradona

Rocío Oliva es muy activa en las redes sociales y aprovechó el feriado largo para responder algunas preguntas a sus cientos de seguidores de Instagram. Los usuarios debían completar la frase “¿Es verdad que...?” en sus historias y ella contestó a cada consulta a corazón abierto sobre diferentes temas.

A seis meses de la muerte de Diego Armando Maradona, le preguntaron si extrañaba a su ex pareja. “Obvio y mucho”, respondió junto a una foto en la que ella lo está abrazando con mucho cariño. Además, le consultaron si tenía ganas de volver a Dubái, donde vivió seis años junto a la leyenda del fútbol. “Sí, lo estoy pensando. Tengo muchas amigas que viven en Dubái y me gustaría ir por un tiempo”, admitió la joven.

“¿Te gustaría ser mamá?”, fue otra de las preguntas que le hicieron en la red social. La comentarista deportiva respondió: “Sí, claro”. Aunque aseguró que era “difícil” conquistar su corazón y señaló que no tendría problemas en salir con una persona que no fuera famosa.

La comentarista deportiva respondió a corazón abierto cada una de las consultas de sus seguidores

Respecto a su nueva vida, le consultaron si estaba más tranquila con tener menos exposición. “Chocha”, afirmó Oliva sobre su decisión de tener un perfil bajo. Además, está aprovechando la pandemia para quedarse en su casa y estudiar la carrera de periodismo deportivo a distancia. Tiene clases virtuales de 18 a 22.

Algunas de las preguntas que le hicieron a Rocío a través de Instagram

Cabe recordar que Oliva estuvo trabajando como panelista en C5N y en Polémica en el Bar, el ciclo de América conducido por Mariano Iúdica por América. Aunque ya no realiza más participaciones en ambos canales, recientemente tuvo una fuerte pelea con Horacio Cabak, integrante del ciclo producido por Gustavo Sofovich, cuando la señalaron como la tercera en discordia en su escandalosa separación de Verónica Soldato.

“No tengo nada que ver con Rocío Oliva, están inventando cualquier cosa”, disparó el ex modelo. Y volvió a remarcar: “De mi vida privada no voy a hablar y no voy a hablar nunca, llega un momento que están imbécil lo que está pasando que me pregunto ‘¿mañana que van a decir...?’”.

Tras sus dichos, Rocío llamó a Mariano y habló muy enojada por la situación que la puso como una de las protagonistas de esta historia. “No estoy tan bien porque la verdad que para mí esto es muy feo y muy malo. No tengo absolutamente nada que ver con esta cuestión. Me parece que es algo que se está tirando cosas malas para todo el mundo. Ustedes son mis compañeros, trabajamos mucho tiempo juntos y me conocen, y siempre he sido respetuosa, pero este caso me supera y no entiendo por qué estoy metida en este problema todavía”, dijo la joven enojada.

“Necesito y que lo aclare Horacio porque no me conforma lo que dicen, están tirando para todos lados: ayer Belén, hoy Rocío... Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quien la engañó así deja de ensuciar a las demás mujeres porque sino todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón”, continuó ante la sorpresiva cara de asombro por sus dichos de Horacio Cabak.

“Yo tengo mi pareja hace mucho tiempo, entonces, yo no puedo pelearme con mi novio y estar mal por algo que no existe. Es una locura y una aberración, es muy feo de lo que se me está acusando. Que le diga un nombre a su mujer y ya está porque está ensuciando a mucha gente, me está haciendo mucho daño esto”, reiteró. “No me merezco que alguien ponga en duda si yo estuvo con él o no, esto me hace mal”, concluyó Oliva, muy angustiada.

