La relación entre Alberto y Estefanía data de varios años. Ella es Lic. en Nutrición y trabaja en la Clínica de Nutrición y Salud del Dr. Cormillot desde 2012. Eran de alguna manera jefe y empleada, pero con el tiempo la admiración que ella sentía por él fue mutando hasta convertirse en amor. Tardaron mucho tiempo en animarse, y recién a mediados del año pasado decidieron blanquear su romance. Y aunque no lo hicieron público, ya no negaron lo que había entre ellos. Estefanía comenzó a subir posteos distintos, donde no sólo hablaba de su profesión, sino de su vida privada y de su felicidad.