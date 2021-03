La historia de amor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: una relación que nació en el trabajo, 48 años de diferencia y un bebé en camino

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini (Fotos: Instagram)

Cuando cumplió 70 años Alberto Cormillot realizó su primera muestra de baile y se sintió tan bien haciéndolo que comenzó a tomar clases cada vez con mayor regularidad. La danza, principalmente el tap y el tango aéreo, pasaron a formar parte de su vida. Se trata de un aspecto más de la vida sana que practica y difunde en su rol de comunicador social: cero alcohol y tabaco, actividad física, una alimentación balanceada y el respeto por las horas de sueño.

El doctor Alberto Everardo Julio Nicolás Cormillot goza de una vitalidad que, a sus 82 años, le permite vivir con absoluta autenticidad y sin reparos su amor con su esposa Estefanía Pasquini, de 34. Este viernes, a poco más de un año de su casamiento (en diciembre de 2019), anunció que esperan su primer hijo.

Cormillot siempre se ha mantenido reacio a referirse a su vida privada, y su pareja respeta y acompaña esa decisión, sin embargo por aquel entonces la joven Pasquini se animó a compartir con Teleshow sus sensaciones en la previa del casamiento. “Tratamos de no exponer el tema, es un cuidado para ambos. Pero estamos felices y compartiéndolo con la familia y amigos que están igual que nosotros”, aseguró, dejando en claro que la relación es bien recibida por todo su entorno.

Pasquini es Licenciada en Nutrición y trabaja en la clínica del Dr. Cormillot desde 2012. En un principio la relación que los unía no era más que la de jefe-empleada. Sin embargo, de a poco empezaron a conocerse más hasta que nació el amor, a mediados del año pasado. En ningún momento hubo un “blanqueo” público sobre el romance, sino que ella empezó a publicar ciertos mensajes en su cuenta en Instagram -que usa principalmente para compartir sus recetas y consejos en nutrición- que dejaban las puertas abiertas a la duda sobre qué era lo que estaba ocurriendo entre ellos.

“Hay gente que además de gustarle tu cuerpo, le gusta tu alma. Y además de quererte los sábados, también te busca los domingos”, fue uno de los mensajes que escribió, en referencia a su situación sentimental. “Miedo de tener la mente abierta. Tu cerebro no va a salir volando”, reza otro. Así fueron varios los indicios que se sucedieron hasta que, finalmente, empezaron a mostrarse juntos en eventos y en cumpleaños familiares.

A principios de 2019 ella acompañó a Cormillot al programa en el que trabaja, Cuestión de Peso, y si bien se quedó detrás de cámaras, en cierto sentido fue la manera que eligieron para hacer “oficial” su relación. Y el 23 de enero él subió a las redes sociales una foto del festejo de cumpleaños de sus nietas mellizas, Abril y Zoe. En la imagen se las ve a las pequeñas con la otra nieta del doctor, Ema, además de su hijo Adrián, y claro, su novia, Estefanía. La familia aceptó el romance sin problemas a pesar de los 48 años que separan a los amantes.

En octubre de ese mismo año, el prestigioso médico sorprendió con el anuncio de su casamiento en el programa Pamela a la tarde. “Es verdad que me caso. Mi hijo quiere que hagamos una gran fiesta pero yo voy a hacer algo para la familia y algunos amigos, algo muy íntimo. Con respecto al viaje, la verdad que no tengo idea de qué vamos a hacer. ¿No quieren hablar de otra cosa muchachos?”, les dijo a los integrantes del programa, dejando en claro que no quiere que se sepa detalle alguno de la boda.

Unos días después la pareja viajó a Las Vegas por un compromiso laboral que tenía Cormillot, en el marco de la Semana de la Obesidad 2019. De todas formas, aprovechó para disfrutar de unos días de relax junto a su novia. Lo llamativo fue que se filtraron imágenes de los dos en una de las típicas capillas de bodas de la ciudad de Nevada, acompañados por un hombre disfrazado de Elvis Presley. Sin embargo, él luego aclaró que no fue más que un “juego”: la boda “auténtica”, por supuesto, se celebrará hoy.

En tanto, ella contó en Instagram por qué no suele mostrarse con su amado. “Él siempre se dedicó a hablar sobre su profesión, y además muchas veces los medios o la gente son muy crueles y ninguno quiere exponer al otro a algo así, nos cuidamos mucho mutuamente”, explicó y reveló que fue el médico quien dio el primer paso en la relación que dio comienzo a su historia de amor.

