Dalma Maradona, a seis meses de la muerte de Diego: “Cada día duele más”

La hija de D10S: Dalma y Diego Maradona (Instagram)

Podría decirse, no sin temor a la exageración -al fin, esa característica tan maradoniana-, que desde hace seis meses la Argentina se encuentra huérfana del mayor ídolo de toda su historia: el corazón de Diego Maradona dejó de latir el 25 de noviembre de 2020, a sus 60 años. Y mientras la Justicia investiga las razones que llevaron al fatal desenlace, con el doctor Luis Luque señalado como uno de los presuntos máximos responsables, el duelo por su partida continúa: Dalma, su hija mayor, sigue buscando cómo superar su ausencia. Todavía no hay consuelo. Medio año es demasiado pronto para asimilar semejante pérdida.

Así lo manifestó la propia actriz en un posteo que realizó este martes 25 de mayo, en su cuenta de Instagram. Eligió una foto de tiempos felices: abril de 1990, en una nueva consagración del Napoli en Italia, flamante ganador del anhelado segundo scudetto (un logro solo posible con El 10 en sus filas). En la foto, Diego da la vuelta olímpica en el San Paolo -que ahora lleva su nombre- con una Dalma de apenas tres años recién cumplidos.

Dalma, hoy de 34 años, escribió una frase para acompañar la instantánea: “Y cuando todos dicen que con el tiempo deja de doler... acá cada día duele más”. Luego agregó un 6, en obvia referencia a la cantidad de meses transcurridos desde el fallecimiento del astro, y el emoji de un corazón roto. Y en ese corazón, el de todos.

La publicación de Dalma Maradona en Instagram, en memoria de Diego

Días atrás la hija de Claudia Villafañe y hermana de Gianinna Maradona se volcó a las redes para apuntar justamente contra Luis Luque. Luego del informe de la Junta Médica, desfavorable para su situación, el neurocirujano no solo se encuentra en la mira de la Justicia sino también de la sociedad. Es por eso que, luego de un extenso periodo de silencio público, inició una especie de recorrido mediático.

Su primer paso fue con una entrevista que concedió a Telefe Noticias. “Mi celular se lo llevaron, de lo poco que puedo escuchar me avergüenzo. Pareciera que borran una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento, pido perdón. Espero que la fiscalía me devuelva el teléfono: tengo muchos mensajes de cariño”, dijo Luque respecto a los audios que se difundieron en La Muerte de Maradona, el documental de Infobae.

Enseguida, Dalma volcó su furia en una publicación. “Cada vez que aparezcas para limpiar tu imagen, voy a aparecer yo para recordarle a todos quién sos y qué hiciste. ¿6 meses para pedir perdón? ¡Sos un cínico hdp! Si te queda un poco de respeto, hacé silencio. Cholulo asqueroso”, bramó la hija de Diego, dejando en claro que ella, en lo personal, no tiene duda alguna sobre la supuesta culpabilidad de un Luque que luego lloraría -con “lágrimas de cocodrilo”, según Verónica Ojeda- ante el periodista Tomás Dente, para terminar cenando con Juana Viale. “La frase ‘el gordo se va a cagar muriendo’ está descontextualizada”, sostuvo el profesional.

Las lágrimas de Luis Luque (Video: "Vino para vos", KZO)

Quien también recordó a Maradona en este día tan especial fue su última pareja, Rocío Oliva. La también futbolista, que acaba de quedarse sin su espacio televisivo en C5N, habló de Diego por una consulta que le hicieron sus seguidores de Instagram: ¿lo extraña? “Obvioooo y mucho”, fue la escueta respuesta -al pie de una foto de archivo en la cual lo abraza con fuerza- de quien no pudo estar presente en su velatorio en la Casa Rosada por, al parecer, un expreso pedido de Dalma y Gianinna.

Además, en otro de sus posteos sobre Maradona (que se pierden ante los innumerables que le dedicó a su amado River Plate en su aniversario), Rocío destacó un mensaje en particular: “Sos la que mejor cuidó a Diego. Y eso se agradece de por vida”.

SEGUIR LEYENDO: