En una gala cargada de emoción, el jurado de Masterchef Celebrity 2 tuvo que decidir entre eliminar a Alex Caniggia o a Dani La Chepi

Dany La Chepi y Alex Caniggia se enfrentaron en la eliminación

Luego de una semana en la que se confirmó la salida de Alex Caniggia de Masterchef Celebrity 2, este domingo todas las miradas estaban puestas en el mediático, que casualmente era uno de los protagonistas de la gala de eliminación del reality, junto a sus compañeros Claudia Fontán, Juanse, Dani La Chepi y María O´Donell. “Como un campeón, es mi mejor día, amo los domingos. Hoy la rompo”, dijo el hermano de Charlotte al principio del programa, que este lunes comenzará con las semifinales.

“La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘spoilear’ más. Quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas”, aseguró Marcelo Polino hoy en diálogo con Gerardo Rozín en La Peña de Morfi. “Hay programas adelantados y lo que se verá hoy fue grabado con anterioridad. Todo se va a ver en pantalla, no va a quedar tras bambalinas”, agregó.

En primer lugar, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dio a conocer el primer desafío de la noche: los participantes debían preparar seis trufas en diez minutos. Quien hiciera las mejores, obtendría un beneficio clave. Finalmente, la elegida fue la Gunda.

Una vez concluida esta prueba, los chefs anunciaron la segunda, que consistía en realizar un plato a libre elección que “demuestre todo lo que saben, todo lo que aprendieron y qué filosofía ponen en su cocina”. Para esto, tendrían tres minutos para ir al mercado y 60 para preparar “el plato principal más rico de toda la historia de Masterchef”, según las palabras de Donato. Una vez que Santiago Del Moro anunció que comenzaba a correr el tiempo, los concursantes pusieron manos a la obra. Como ya se vio en otras emisiones, el balcón tomó protagonismo, ya que aquellos que ya tenían asegurada su participación en la próxima semana no pararon de gritar indicaciones a sus compañeros. El único ausente fue Gastón Dalmau, que ya la semana pasada se supo que no iba a poder estar presente en las grabaciones por un problema de salud.

Alex Caniggia, Claudia Fontán, Juanse, Dani La Chepi y María O´Donell, los participantes que compitieron en la última gala de eliminación de Masterchef Celebrity

En medio de la tensión de la gala, sonó la chicharra, que dio pie a que los jueces anunciaran una nueva consigna: además del plato que ya estaban haciendo, debían preparar una entrada, para la cual contarían con cinco minutos extra. La única exceptuada fue Claudia, quien había sido la ganadora de la primera prueba. Una vez finalizado el tiempo, el jurado comenzó con las devoluciones. Primero, hicieron pasar a Claudia y a María, quienes fueron consideradas como las mejores de la noche. Luego, determinaron que Juanse también siguiera en la competencia, por lo que el mano a mano quedó entre La Chepi y Alex.

“Hoy abandona las cocinas de Masterchef Celebrity La Chepi”, anunció Martitegui. “Me llevo tu camino, tus sorpresas en lo que vos misma podías lograr, arrancaste como una cocinera simple y has presentado platos ricos. Sos una excelente madre, una cantante espectacular, tenés muchos talentos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Te voy a extrañar”, le expresó el cocinero italiano. En tanto, Betular le dedicó conmovedoras palabras: “Sos lo más, sos buena onda. Tuviste un crecimiento muy grande, entendiste todo. Cuando Isabella crezca, se va a dar cuenta la mujer y la madre que sos. Hoy Masterchef pierde una gran integrante de su familia, pero estamos muy contentos de haberte conocido. En lo particular, te quiero mucho”. Por último, el dueño de Tegui también se expresó: “Nos alegraste todos los días. Sos una mujer súper talentosa, luchadora, que nunca se olvida de dónde viene. Sos una sorpresa todo el tiempo. Me parece que te ganaste cuatro amigos entre nosotros. Mi sensación es que vos ya ganaste, tenés un país que te ama”.

Visiblemente emocionada, la flamante eliminada dijo lo suyo. “Lloro porque los voy a extrañar muchísimo, porque aprendí a quererlos a los tres”, señaló antes de dirigirle a cada jurado unas palabras. Por último, cerró: “Gracias a mis compañeros, que aprendí a quererlos mucho. Y a toda la gente que está atrás de cámara”, dijo ante la tristeza de sus colegas.

