Gastón Recondo recordó la apuesta que le ganó a Jorge Guinzburg y reveló cómo reaccionó el conductor cuando supo que se tenía que afeitar

Gastón Recondo recordó el día en que Jorge Guinzburg se tuvo que afeitar (Video: "Debo Decir", América)

Corría el año 2007. Y Mañanas Informales, el ciclo matinal de ElTrece conducido por Jorge Guinzburg, era un verdadero éxito que se caracterizaba por el desparpajo de su conductor. Un día, se le ocurrió desafiar a uno de sus columnistas, Gastón Recondo, a que bajara de peso. Y le hizo una apuesta: si lograba perder más de diez kilos en un tiempo determinado, él se afeitaba el bigote que llevaba desde los 16 años. Pero, si no lo conseguía, el periodista deportivo e hincha fanático de River Plate debía ponerse la camiseta de Boca Juniors. Todo eso, obviamente, al aire.

Finalmente, el momento en el que Guinzburg se vio obligado a rasurarse en cámara fue reflejado por todos los medios de la época. E, invitado a Debo Decir, por América, este domingo Recondo recordó el episodio junto a Luis Novaresio, quien le pidió que mostrara una foto de su celular, y reveló cuál fue la particular actitud que tomó el conductor al enterarse de que había perdido la apuesta.

“Es el día que le ganamos una apuesta y se tuvo que afeitar, lamentablemente. No me voy a olvidar nunca cuando fue, porque fue el 4 de mayo, día de mi cumpleaños. Entonces, cada vez que cumplo años, me viene a la cabeza ese día y Jorge, a quien extraño tanto y a quien voy a visitar cada vez que puedo”, comenzó diciendo el periodista mientras mostraba la imagen.

Jorge Guinzburg el día que perdió su bigote en una apuesta

Y luego, recordó cómo surgió el desafío. “Él me vio que estaba gordo y me dijo: ‘¿Por qué no bajás de peso?’. ‘Porque no quiero, si quiero bajo’. ‘¿Cómo si quiero bajo?’ ‘Claro. ¿Cuánto querés que baje?’ Así arrancó”, dijo rememorando su diálogo con Guinzburg, que había tenido lugar el 23 de marzo. Inmediatamente, el conductor le pidió que se pesara en cámara, dejó asentado que estaba en 96.700 kilos y le hizo una apuesta. “Tenía que pesar menos de 83 kilos para que él se afeitara y más de 85 para que yo me tuviera que poner la camiseta de Boca. En el medio había un limbo y ninguno de los dos tenía que hacer nada”, explicó Recondo.

¿Cómo siguió la historia? “Eran seis semanas. Fui bajando de peso, bajando, bajando, bajando...pero no llegaba. Y la última semana hice la del boxeador: corrí, transpiré, me deshidraté por completo, pero yo no iba a perder”, reconoció. Y luego contó: “Me pesé antes del programa con la misma balanza y la misma ropa del 23 de marzo. No había variado nada: tenía el micrófono puesto y hasta el mismo saco y el pantalón que ya me quedaban grande. Yo estaba en el camarín y dio 82,700 kilos. O sea, que daba el peso para que él se afeitara”, explicó.

Y luego contó lo que pasó antes de salir al aire: “Cuando abro la puerta estaban todos esperándome afuera. Jorge primero. Entonces lo hago entrar y le digo: ‘Doy el peso para que te afeites. A mí no me interesa que te afeites. A mí me interesaba no tener que ponerme la camiseta. Si querés, me pongo una pesita de las que suelen tener las cámaras, doy 83,700 kilos y ni yo me pongo la camiseta ni vos te afeitas’. Pero él me mira y me dice: ‘No, si perdí, perdí'. Un genio”.

