Sorpresiva renuncia de Alex Caniggia a Masterchef Celebrity

Alex Caniggia

Desde su debut en la segunda temporada de Masterchef Celebrity, en febrero de este año, Alex Caniggia se convirtió en uno de los personajes favoritos del público. Ya sea por los extravagantes looks con los que ha aparecido en cada emisión, los platos que ha inventado o las exuberantes palabras con las que se expresa. Incluso su propia hermana melliza, Charlotte, se mostró sorprendida por el buen rendimiento del joven en el programa más visto de la televisión argentina. “Quiero que me haga un plato así veo si cocina o no”, dijo en una entrevista exclusiva con Teleshow.

“Le re gusta a él cocinar. Le gusta mucho el show, está muy contento y eso se nota. Le pone mucho empeño y lo está haciendo muy bien. Con este reality lo ven cómo es él en persona. Quizás él no mostraba como era en realidad y ahora sí se está mostrando cómo es. Y Y la gente lo ama. Me encantaría que gane, puede ser uno de los ganadores”, agregó la actriz sobre el desempeño de su hermano en el certamen.

Si bien en un principio Alexander deslumbró al jurado con su innovación en los platos, en las últimas emisiones Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui vienen remarcándole al participantes algunas cuestiones que no les gustan: consideran que hace trampa, que no los escucha y no utiliza los ingredientes que indicaron en el desafío.

El duro reto de Germán Martitegui a Alex Caniggia: "En la cabeza no te entra" (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

En las últimas horas surgió el fuerte rumor de que Alex Caniggia habría renunciado a Mastechef Celebrity porque estaría disconforme con la devolución del jurado. Aseguran que el miércoles de esta semana no se presentó a la grabación y que desde entonces no está definida su continuidad en el certamen. Teleshow se comunicó con su representante, Fabián Esperón, quien confirmó que efectivamente el participante decidió dar un paso al costado.

En tanto, desde Telefe aún no se comunicaron al respecto. Y, por su parte, Alex Cannigia se expresó a través de su cuenta de Instagram: publicó un mensaje sobre su participación en el programa que conduce Santiago del Moro y lo hizo con una rima sobre Marbella, ciudad de España en la que vivía antes de llegar a la Argentina y explotar su costado mediático.

“Donde pisa el más pij... siempre deja huella. Ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella. Miren esta cara que no encontrarán una más bella. Tengo todo lo que tiene que tener una estrella”, escribió el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en la red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores. Y agregó los hashtags #ElMasPij... #ElRey y #ElPutoAmo.

El posteo de Alex Caniggia en Instagram

