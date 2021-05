El desopilante video de Maru Botana que desató una catarata de memes en las redes sociales: “¡Qué rico el heladito!”

El video de Maru Botana que la convirtió en tendencia en Twitter

En la tarde de este domingo, Maru Botana se convirtió inesperadamente en tendencia en Twitter. Pero no fue por una receta original, sino por un desopilante video que la popular cocinera subió en sus stories de Instagram y que después decidió borrar. En las imágenes, se la ve en Uspallata, en la provincia de Mendoza, a donde viajó junto a su familia. Desde ese lugar, la conductora compartió varias postales junto a sus hijos e, incluso, de plantas cubiertas de hielo. “Hoy amaneció helado”, escribió en una de sus historias.

Lo cierto es que, para demostrar el frío que hacía en esas latitudes, la cocinera decidió filmarse mientras chupaba el hielo formado en la montaña como si fuera un palito helado. “Heladito”, escribió para sus más de un millón y medio de seguidores. “Qué rico el heladito, está buenísimo”, se la escucha decir en el video. Lo que nunca esperó Maru es que los internautas tomaran el video con doble sentido, lo que provocó que decidiera borrar el clip.

De todas formas, ya era demasiado tarde porque el video rápidamente se viralizó y desató una ola de memes en las redes. “No mamá, no veas el video de Maru Botana, nooooo”, “Te vas a hacer un fernet y Maru Botana se chupó todo el hielo”, “Estoy verdaderamente perturbada con el video de Maru Botana”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Por el momento, ella no se manifestó al respecto e inclusive siguió compartiendo videos de ella cocinando creps, tartas y panqueques.

A mediados de abril, Botana estuvo invitada a Los Mammones, el programa que Jey Mammón conduce en las noches de América. Uno de los momentos más divertidos fue cuando se puso a contar anécdotas de sus hijos, entre las cuales relató cómo los perdió en reiteradas oportunidades. Al hablar de sus siete hijos reveló que está “en muchos chats de mamis de WhatsApp”, en los que no ve los mensajes: “Me pierdo lo importante y después caigo colgada de la palmera”. “Además de olvidarte lo importante, te has olvido a alguno de los pibes...”, le respondió el conductor dando pie a la particular anécdota. “Me olvidé uno en un cafecito famoso, me olvidé otro en un aeropuerto y a uno lo perdí en New York, en el Rockefeller Center”, enumeró entre risas.

Como en la película “Mi Pobre Angelito”, la cocinera manifestó que esa vez “fue la peor” de las reiteradas veces que extravió a sus hijos: “La pasé mal, no la encontraba”. Fue para una Navidad, por lo que remarcó que el lugar se encontraba “explotado” de gente. “Se había ido caminando para arriba, tenía siete años y la encontré porque andaba con una muñequita, por eso la encontré, pero la pasé pésimo”, remarcó.

Además, revivió su pelea con Yanina Latorre, y aclaró que estaría dispuesta a juntarse a tomar un café con ella. “No sé qué pasó, qué se yo... siento que empezó en un Bailando”, manifestó. También habló de Sergio Lapegue, Coco Carreño y Jimena Monteverde, con quienes también mantuvo enfrentamientos mediáticos. Para dejar los conflictos en el pasado, dijo que los invitaría a un café en su pastelería para saber bien qué es les pasó. “Organizate algo y lo hacemos en el local”, le propuso a Jey Mammon. “Es la última cena el café con vos, son un montón”, le replicó el conductor.

