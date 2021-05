El problema de salud que obligó a Gastón Dalmau a ausentarse de las grabaciones de Masterchef Celebrity: cuándo volverá

Gastón Dalmau en la cocina más famosa del país

Fue protagonista del éxito de Casi Ángeles, vivió siete años en los Estados Unidos -en donde trabajó detrás de cámara y llegó a conocer a Scarlett Johansson para Marvel- y hoy es uno de los favoritos de Masterchef Celebrity. Cada vez que Gastón Dalmau participa de la gala llama la atención: ya sea por haber inventado un menú con el cual Nico Vázquez terminó descompuesto, por haberse reencontrado con sus ex compañeras Rochi Igarzábal y Lali Espósito, o por haber abierto su corazón al hablar de una enfermedad que tuvo cuando tenía tres años.

Por estos motivos -¡y muchos más!- el actor es uno de los participantes más queridos por el público del programa más visto de la televisión argentina. Es por eso que no dudó en aceptar cuando lo convocaron para ser parte de la segunda temporada del ciclo que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Y a pesar de que hacia varios años que no era parte de un proyecto tan masivo.

Según pudo saber Teleshow, Gastón debió ausentarse a las grabaciones de Masterchef Celebrity durante tres días de la semana pasada por un problema de salud: tuvo gastroenteritis aguda, motivo por el cual debió guardar reposo y se reincorporó ayer, lunes.

Su ausencia recién saldrá al aire en las próximas semanas ya que, se sabe, llevan varios programas de anticipación. Cuando se emita dicho envío será el propio Santiago del Moro quien explique los motivos por los cuales Gastón Dalmau no podrá cocinar esos días. Por otro lado, y a diferencia de otras ocasiones en los participantes faltaron varias emisiones, nadie ocupó su lugar ni lo reemplazó ya que solo se trató de algunos días.

Hasta el momento, el actor no se expresó al respecto. Se espera que lo haga recién luego de que salga al aire la emisión en la que estará ausente. Y, además, después de que Del Moro lo anuncie en dicho programa. En esas circunstancias, explicará los motivos de salud que lo obligaron a guardar reposo durante tres días hasta recuperarse para así poder retomar su actividad laboral.

VER TAMBIÉN Narda Lepes le puso fin a la grieta entre Damián Betular y Germán Martitegui, ¿de qué lado está?

No es la primera vez que sucede algún imprevisto entre los participantes que los obliga a ausentarse. Independientemente de algún caso positivo de coronavirus -como le pasó, por ejemplo, a El Polaco en la primera temporada y fue reemplazado por Natalie Pérez- en esta segunda edición le ha pasado a Alex Caniggia en marzo pasado (su ausencia se vio recién en abril).

Por ese entonces, el participante amaneció con una picazón en sus ojos, pensó que sería conjuntivitis y no fue a la grabación. “Tenía ese malestar y no quería contagiar a sus compañeros. Al final no era nada, y faltó solo ese día”, explicó a Teleshow en aquel momento Fabián Esperón, representante de Alex Caniggia.

SEGUIR LEYENDO: