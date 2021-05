Risas, coqueteo y secretos al oído: qué pasó entre Vicky Xipolitakis y Alex Caniggia después de su encuentro en Masterchef Celebrity

Risas, coqueteo y secretos al oído: qué pasó entre Vicky Xipolitakis y Alex Caniggia (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

Vicky Xipolitakis regresó por un día a Masterchef Celebrity y revolucionó la edición que se vio el lunes por la noche. La ex participante de la primera temporada -que terminó siendo una de las revelaciones- fue como invitada y estuvo al lado del jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. También los acompañó a visitar a los famosos que siguen en carrera por el mayor premio del certamen, a quienes alentó a seguir cocinando y perfeccionándose.

La vuelta de Vicky estuvo centrada en el reencuentro con Martitegui, con quien había tenido distintos idas y vueltas en la primera edición, y de quien juraba estar enamorada. Hasta que un día le aseguró que dejaría de “arrastrarse” por su amor. El lunes, en tanto, destacó que se había ido del certamen “con el corazón roto” y el chef la sorprendió al regalarle un pin que él mismo se lo colocó sobre su pecho.

El juego entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui opacó el verdadero coqueteo de la noche. Al verla entrar al estudio, sobre una cinta de supermercado, Alex Caniggia aplaudió y esbozó distintos gritos. Detrás de cámara, admitió: “Si tenía calor con la campera, imaginate ahora”. Además, la cámara no lo perdió de vista y el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul gritó cada vez que pudo a la hora de expresarse sobre la actriz.

Vicky Xipolitakis volvió a Masterchef y Germán Martitegui la sorprendió con un regalo (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

Más tarde, Santiago del Moro se acercó junto a Vicky a la isla del mellizo de Charlotte Caniggia y les hizo un divertido comentario: “Cuando pase todo esto (por la pandemia del coronavirus) quiero salir algún día de joda con ustedes dos”. “Qué lindo”, respondió Vicky, mientras que Alexander fue por más: “Rompemos todo. En la pera”. Y detrás de cámara, redobló la apuesta: “Después sale trío. Si la hacemos, la hacemos bien”.

“¿Te gustan las rubias?”, preguntó el conductor al participante que intentaba seguir la receta que debía cocinar. “Igual, me están desconcentrando. No me hagas eso”, dijo y, mientras Del Moro invitó a Vicky a desfilar, Alex agregó: “Haría todo, menos aplaudir”.

“¿Qué es lo que más te gusta de Vicky?”, siguió el animador. “Se lo tengo que decir al oído”, aseguró Alex y Xipolitakis se acercó a escuchar la respuesta. ¿Cuál fue su reacción? “¡Ay! Seguí cocinando”, gritó luego de escuchar qué era lo que Alex más le gustaba de ella.

El secreto de Alex Caniggia a Vicky Xipolitakis

Antes de abandonar la isla de Alex Caniggia, Del Moro lo comparó con Vicky al decir que no eran los favoritos del certamen pero que terminaron demostrando sus dotes culinarios. “No nos tenían fe, pero les cerramos el or...”, dijo el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul. Y cuando Santiago y Xipolitakis se fueron, miró a cámara y agregó: “La rubia, sape” (palabra que suele aplicar mucho cuando quiere decir que “está buenísimo”).

Después del paso de Vicky por Masterchef Celebrity, Belu Lucius -ex participante de la primera edición- reveló que habló con su ex compañera y le contó que Alex le pidió su número de teléfono a la producción del certamen gastronómico y que hablaron por privado. “Cuando yo fui, él, el personaje de barat que todos conocemos, es muy seductor. Es un pibe encantador y está soltero, y Vicky también está soltera”, dijo la influencer que destaca como panelista de Cortá por Lozano.

“Le propuso un encuentro”, dijo sobe el diálogo en privado que habían mantenido Alex y Vicky. “No puedo decir nada, ni en donde, ni si se concretó, pero sí han intercambiado teléfonos”, agregó sin dar más detalles de lo que Xipolitakis le contó. Antes, la actriz había anticipado: “Es muy lindo Alex. Tiene muy buena onda”.

SEGUIR LEYENDO: