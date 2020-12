Vicky Xipolitakis le comunicó a Germán Martitegui que ya no iba a luchar por su amor: “Yo nunca me arrastré”

Vicky Xipolitakis decidió terminar con Germán Martitegui (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Este miércoles 23, Vicky Xipolitakis celebró sus primeros 35 años. Y aunque Masterchef Celebrity se graba con tres semanas de anticipación, sus compañeros de programa la recibieron cantándole el clásico Cumpleaños Feliz. Pero, antes de la emisión del reality éxito de Telefé, Germán Martitegui había compartido en su cuenta de Twitter una foto de la griega asomándose desde la ventana de un auto, con la que la saludó por su día adjuntando un corazón blanco. Y todo parecía indicar que entre ambos la relación estaba de maravillas. Sin embargo, llegado el momento de la devolución, la participante aprovechó para dar por concluida la historia de amor que nunca había comenzado con el chef.

El tuit de Germán Martitegui

La vedette, que esta gala del certamen había tenido que trabajar en equipo con Sofía Pachano representando a la región del Noroeste argentino, había presentado un plato al que denominó Guiso llama...tivo, y consistía en un guiso de llama con choclo y papines. El primero en probarlo fue Donato De Santis, quien pareció sorprenderse con la preparación. Después siguió Damián Betular, quien mostró cierta dificultad para masticar la carne. Y, finalmente, llegó el turno de Martitegui.

“La llama, como te dijimos, requiere cortarla chiquitita. Por suerte la cortaste más chica de lo que la habías cortado. Igual, está como un poco dura. El resto de los ingredientes está bien, me parece que entendiste de qué zona venían. Pero los dos ingredientes que yo esperaba encontrar con cierto manejo de la cocina eran el choclo y la llama y no lo veo”, le dijo Germán.

Entonces, Vicky le hizo una confesión inesperada. ”No entendí, pero está bien. Igual, nuestra relación se terminó. Te lo quería decir. El es profesional y separa las cosas, pero le quiero decir que ayer volví a mi casa y la lo decidí”, le dijo mientras el chef ponía cara de desazón. Y luego explicó: “Porque el amor no se mendiga y la verdad es que yo nunca me arrastré. Entonces yo ya no espero. El tren ya pasó y no espero más nada de nadie”.

Los compañeros de Vicky Xipolitakis le cantaron el Feliz Cumpleaños (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

En ese momento, Santiago del Moro pidió un aplauso para Xipolitakis. “Así se habla”, le dijo el conductor. Y ella, que había dicho que no le gustaba sufrir, aseguró: “Tengo una fila (de candidatos)”. Frente a lo que Martitegui sólo atinó a reír. “Perdón a toda la gente que apostó a esta pareja, pero el amor es de a dos, no es de a uno. Y yo ya no sé más que hacer”, dijo la griega luego en un insert.

Siguiendo con su juego, Vicky aseguró que a partir de este momento iba a mirar para los costados. “Tengo mucho código, así que a Donato no lo puedo mirar (porque es casado). ¿Vos estás soltero Damián? Me voy para lo dulce, lo salado para mí se terminó”, dijo. Y, cuando del Moro le comentó que él pensaba que hasta el 2021 iban a llegar, aseguró señalando a Germán: “Va a tener que remontar mucho”.

“Si él quiere volver a reconquistar algo tiene que buscarme él, yo ya no busco más nada”, reflexionó Vicky, quien desde que comenzó el certamen está intentando seducir al chef sin lograr concretar nada con él. “Por ahí mañana bajo por la chimenea de tu casa”, le dijo entonces Martitegui, despertando los aplausos de todos los presentes y renovando las ilusiones de la griega, quien entonces dejó entrever que todavía le quedan chances. Y, teniendo en cuenta que eso se grabó hace varios días y que el tuit del chef es actual, parece que es cierto.

