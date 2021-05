Cris Morena celebró los 15 de Azul, la hija de Romina Yan: “Sos luz, mi estrella y mi faro”

Cris Morena celebró el cumpleaños de quince de su nieta Azul, la menor de los hijos de Romina Yan, fallecida hace casi once años. La productora le dedicó además un emotivo videoclip y unas palabras en sus redes sociales. Además de ella, la actriz era mamá de Franco de 21 y Valentín de 19.

“Achu de mi vida, que éste cumpleaños sea inolvidable, que tus quince años sean los quince años más divinos que has vivido en tu vida. Que vivas todos tus cumpleaños con esta felicidad que hoy estás sintiendo. Te amo princesa. Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños”, dice Cris en el video que le hizo a su nieta y para cerrar sus palabras tira un beso a cámara.

Luego, sus amigos también la saludan. “Achu, feliz cumple, espero que la hayas pasado re lindo”, “Achu te quiero mucho, sos una de las grandes amigas”, “Te amo, me alegro mucho de ser tu amiga, me vas a amar toda la vida como yo a vos”, “Te amo y la vas a pasar muy bien porque esta sorpresa no termina y hay muchas más”, “Te quiero un montón y espero que la pases bien”, “Te amo y te deseo lo más lindo siempre, sabés que sos como mi hermanita menor”, fueron algunos de los mensajes.

“Sos incomparable, sabes lo que querés y sos mi debilidad, te lo dije siempre”, le dijo su hermano Franco y para cerrar el video, ella agradeció: “Abuela la estoy pasando genial, sé que te re esforzaste y que hiciste lo mejor. No lo puedo creer”.

“Feliz cumple Achu. Hoy son 15 años de verte reir, sentirte pelear por lo tuyo, de iluminar a todos los que te rodean. Sos luz, sos mi estrella, mi faro. Gracias por dejarme ser parte de tu día, gracias por ser parte tan fundamental de mi vida. Te amo y mi deseo es que siempre seas tan feliz como lo fuiste hoy”, había escrito la creadora de éxitos como Chiquititas, Verano del ‘98, Rebelde Way o Casi Ángeles en su cuenta de Instagram para saludar a su nieta.

Cris Morena y Romina Yan

Según se puede ver en las imágenes, el festejo del cumpleaños al que asistieron varios amigos de la joven fue en un gran campo con cabañas donde los chicos se quedaron. Además, pudieron volar en parapente y andar a caballo y por la noche hicieron un fogón con música.

Además de Franco, Valentín y Azul, Cris es abuela de Inti de 11 y Mila de 3, hijos de Tomás, que ahora está radicado con su familia y con su mujer, la actriz Sofía Reca, en Miami.

Romina Yan falleció el 28 de septiembre del 2010, cuando Azul tenía apenas cuatro años. En agosto de 2019, Franco Giordano -hijo mayor de Romina Yan- realizó una obra de teatro en la cual homenajeó a su madre. Como no podía ser de otra manera, su abuela estuvo allí para acompañarlo, y, emocionada, contó cómo transitó la muerte de su hija. “Yo tuve que atravesarlo de una manera muy fuerte. No soy de tapar nada y lo atravesé como pude. Y eso es una manera de salvarme y sanarme”.

Antes, en agosto de 2018, Cris Morena había brindado una entrevista a Teleshow en la cual reveló que el año anterior a la muerte de Romina Yan previó que algo sucedería. “Yo estuve todo ese año muy mal y no tenía ningún motivo. Son esas cosas que te pasan en la vida que decís: ‘¿Por qué lloro todo el día?, ¿por qué todo me cuesta tanto?, ¿por qué estoy tan acongojada?’. Pensaba que estaba haciendo demasiadas cosas y con mucho estrés, con el tiempo me di cuenta que mi alma sabía. Ese año hice dos viajes con ella sola, aproveché mucho. Y eso es porque el alma ya lo sabe”.

