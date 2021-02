Violencia, estafas y maltrato animal en el testimonio de Mar Tarrés sobre su ex pareja: “Si no hablé antes, fue por miedo”

“Hoy quiero contar el infierno que viví con esta persona", dijo Mar Tarrés en su Instagram para introducir el testimonio sobre la relación violenta que padeció con Fernando Morachi

La modelo e influencer Mar Tarrés utilizó su Instagram para denunciar el “infierno” que vivió a lo largo de la relación con su ex pareja, Fernando Morachi.

“Hoy quiero contar el infierno que viví con esta persona. ¿Por qué lo cuento? Porque los abogados me dijeron que la justicia no puede hacer nada y así el sigue por la vida cagando gente”, introdujo en un posteo en el que lo etiquetó y luego borró.

Entre las cosas que sufrió al lado de Morachi, Tarrés dijo que le prestó “muchísima plata en dólares que me prometió que en el lapso de un año me iba a ir devolviendo en cuotas todos los meses. Y como la más estúpida le creí. Ya pasó un año y medio y jamás me devolvió nada. Es un monto muy alto, que es fruto de mi trabajo y esfuerzo, nadie me regaló nada. Hace meses que le vengo pidiendo que por favor me vaya devolviendo en cuotas en partes como pueda y ni siquiera contesta el teléfono”, describió en el posteo.

“Él tenía deudas viejas que no lo dejaban en paz. Estaba siempre escapándose de gente que lo buscaba para cobrarle. Pero ahora hace un año y medio que se escapa de mí. Lógicamente, soy mujer y no me tiene miedo, sabe que no le voy a hacer nada. Pero me cansé, y quiero que me devuelva mi plata porque con la pandemia mi realidad económica cambió mucho y tengo a mi cargo a muchas familias que dependen de mi y necesito reinvertir ese dinero para seguir manteniendo puestos de trabajo”, siguió con su duro relato.

En el final de su descargo, explicitó otro de los padecimientos que sufrió al lado de Morachi, quien tras este posteo, dio de baja su cuenta de Instagram: “A toda la manipulación de sacarme plata, también le sumaba insultos hacia mi cuerpo obviamente por ser gorda, pero a eso lo veo como una inseguridad de él, será que algo le falta para tener que andar por la vida burlándose de la gente gorda”, cerró.

A las pocas horas, Tarrés decidió eliminar la publicación y la cambió por otra: un texto en un tono más optimista y sobre un fondo rosa: “Siento que hablar me sacó un peso de encima. Gracias a todas las que me están bancando. Si no hablé antes, fue por miedo. Hace 10 meses atrás (sic) cuando hablé, tuve que borrar todo por miedo y amenazas, pero el cariño y la comprensión de ustedes me hace más fuerte. Siempre hablen porque con callar lo único que logramos es defender y cuidar a los agresores o estafadores”, dijo antes de cerrar con un agradecimiento hacia el cariño recibido por sus seguidores. “Los quiero mucho”.

Este martes, fue entrevistada por Maju Lozano y el panel de Todas las Tardes (Canal 9). Allí amplió su testimonio y evidenció otros momentos violentos sufridos en esta tóxica relación. “Para él fue muy novedoso tener una novia gorda y por eso todos sus insultos y su falta de respeto fue para con mi cuerpo. Se le iba escapando y él me lo decía. Y cuando yo me ponía mal me decía que era una broma”, contó.

“Una vez me dijo que su padre le preguntó: ‘¿Cómo hacés para tener sexo con semejante elefante?’”, contó la modelo cordobesa ante el estupor del panel. “Un psicópata, un enfermo. ¿Pero él quién se pensaba que era, Alain Delon?”, devolvió Maju Lozano.

Además del dinero y de burlarse de su aspecto físico, el violento también agredió a las mascotas de Tarrés: “Me dijo que amaba a los animales y después lo tuve que terminar echando porque pateaba a mis perros. Les tiraba chorros de soda, les gritaba todo el tiempo y los empujaba de la cama pateándolos. Mis cuatro perros duermen conmigo, son como mis hijitos”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

