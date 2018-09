"Darío me cambió la vida. Siento que tengo la mejor familia del mundo. Cuando llegó Franco se completó todo", señaló Romina en el ciclo de la diva al que había ido a promocionar una participación en el unitario Tiempo final. Además explicó que a su pareja lo vio por primera vez en una fiesta de Telefe, pero no fue un amor a primera vista: "Yo no le di ni bola, pobre. Lo maltraté durante cuatro años. Él se me declaró enseguida. Primero fuimos amigos y un día se me despertó el amor".