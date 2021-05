Debutó con un personaje transgresor, hizo tiempo en un escenario para que Axl Rose llegara y se alejó de la tele por decisión propia: Piru Sáez, Rocco de Rebelde Way

Piru Sáez interpretó a Rocco en la segunda temporada de Rebelde Way

“Por que cada uno siga su camino”, “Para que nos entiendan y porque todos podamos ser lo que queramos ser”, “Por el amor y los amigos”, “Porque nunca dejemos de intentar” y “Por la libertad”, fueron algunos de los motivos por los que los estudiantes del Elite Way School brindaron al terminar cuarto año. A 18 años del final de Rebelde Way sus protagonistas, como en el deseo en la ficción, siguieron sus caminos, la mayoría de ellos ligados a lo artístico.

Jose Carlos Sebastián Gómez Maraschio, Piru Saenz su nombre artístico, se hizo conocido como Rocco Echagüe, uno de los chicos nuevos del colegio en la segunda temporada de la serie de Cris Morena. Decidido a que lo suyo era la música, tras el final de la exitosa tira protagonizo algunas novelas y luego, por decisión propia, se retiró de la televisión. Aunque algunas veces tuvo que hacer otros trabajos para subsistir, llegó a ser telonero de artistas como Aerosmith y hasta “hizo tiempo” para que Axl Rose entrara a escena. En dialogo con Teleshow habló de sus proyectos como solista, sus años fuera de pantalla y destacó la mente abierta de su personaje en la recordada ficción.

Piru Saez decidió dedicarse de lleno a la música

— ¿De qué trata tu nuevo single, “Fluye”? ¿La cuarentena estricta del año pasado ayudó a la hora de crear y componer?

— Trato de no explicar las canciones, me gustan las palabras que yo llamo llave porque son simples y proporcionales a la cantidad de interpretaciones que puede dar el oyente. Busqué algo mas sensorial, traté de que sea un experiencia sensorial quizás suena pretensioso. Durante la cuarentena, la música me ayudo a ver las cosas que tenía bien cerca. A la hora de llevar adelante ideas tuve mas tiempo para hacer cada cosa. Algo que me fascina canción a canción es que puedo plasmarlas no esperar para dar a conocer las cosas nuevas. Salir a tocar y recorrer el país está frenadísimo hace mas de un año y a uno le gustaría tener mas soltura para visitar productores y amigos músicos y ahora se hace muy puntualmente, trabajo online en casa y cuando me junto con un productor ya se que vamos a hacer, esta bueno, otras formas de trabajo piden mas bohemia, irse por las ramas.

—¿Con quien pasaste la cuarentena?

—Con Denise, mi novia desde hace 15 años, también artista y mi perra Lola. Nos habíamos mudado hace unos meses y nos ayudo tener unos balcones.

— ¿Por qué Piru Sáez?

— Caparrosáez es el apellido de mi abuelo. Me quedaba con mis abuelos después del colegio, era un lugar maravilloso para crear, jugar, escuchar música leer, mi abuelo constantemente me estimulaba y por una historia personal fue como mi verdadero padre y una productora me dijo que mi apellido era muy largo. Así que quedó Sáez. Piru es el sobrenombre que también me puso mi abuelo, que vino de Andalucía escapando de la Guerra Civil y tenía palabras y costumbres andaluzas.

Pirul, cuando era niño, en la época en la que pasaba las tardes en la casa de sus abuelos en Mar del Plata

—Una de las primeras cosas que hiciste fue Rebelde Way, ¿qué recordás de esa época?

—Había hecho algunas cosas, estuve en un reality de música, pero eso fue masivo. Jugando con música en estudio la conozco a Cris Morena y me propone el trabajo. Fue una exposición muy fuerte de golpe, el reconocimiento en la calle. A los pocos meses estaba viajando en Israel y cantando en estadios. Tengo muchos recuerdos, fue muy intenso y de un aprendizaje enorme. Tal vez me gustaría haberlo podido afrontar de una forma mas madura, pero éramos chicos. La viví con todo y me quedo con la gente que conocí en ese momento. Nos divertíamos muchísimo, siempre había aventuras, hubiera sido el éxito mas grande una novela de lo que transcurría mientras grabábamos.

—¿Qué era lo mejor y lo peor de estar en ese lugar, siendo tan joven?

— Se me conjugaba que podía hacer mis canciones y me iba de gira con los cuatro protagonistas, era muy bueno lo que sucedía con un ritmo bastante arriba de acción. Pero en un momento al estar tantas horas a disposición de la novela, uno necesita ensayar con su banda y estar con su familia, me perdí el quince de mi hermana y se me partía el corazón pero son las cosas que tiene dedicarse a esto.

Piru, Rocco en Rebelde Way

— Rocco era un precursor en muchas cosas y un personaje que hoy podría seguir vigente.

— Sí, era un personaje de una mente abierta, en ese momento no me daba cuenta. Cris dejó que pusiera cosas de mí, como por ejemplo el look. Al día de hoy el reconocimiento del público es maravilloso, me llegan mensajes en las redes de gente que me cuenta que gracia a Rocco se animó a vivir su vida con más libertad y que fue más feliz. Pasaron casi veinte años y sus canciones siguen vivas y desde que Netflix empezó a pasar la serie, no paré de recibir mensajes. Cuando fue eso yo estaba metido en las canciones y lo que iba a venir, casualmente estaba empezando la etapa como solista y me pareció un guiño.

— ¿Seguís viendo a tus compañeros?

— Sí, a Mica Vázquez, Fran Bas, Pablo Heredia, Diego García, Diego Mesaglio. Benja Rojas era ejemplo de laburo maravilloso, él hacía la tarea del colegio en un remis, grababa y siempre estaba con buena onda siempre. Los cuatro (Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo) eran pibes muy sencillos.

—Después del Rebelde seguiste trabajando en el medio hasta que un día dejaste la televisión, ¿por qué?

—Protagonicé El Refugio, pero siempre me sentí que me quería dedicar a la música entonces hice un paso al costado. Llegó un momento en que los castings eran siempre de lo mismo y no me inspiraban ningún reto los personajes que me ofrecían y hoy no extraño actuar.

(@pirusaez)

— ¿En este tiempo desde que dejaste la tele a hoy siempre pudiste vivir de la música?

— No, hubo que ajustar los zapatos y hacer otras actividades pero se podría decir que prevalece haberme dedicado a la música. Cuando tuve que hacer otras cosas le di con todo. Mi nuevo tema “Fluye” habla un poco de eso, de lo impredecible y de que sea lo que sea lo estamos transcurriendo, la musca va a estar ahí siempre.

— Pero en el medio, pasaron cosas también asombrosas con la música.

— ¡Sí! Por ejemplo colabora con una banda covers y abrimos el show de los Guns en Ferro y en Bolivia, hice tiempo para que llegue Axl Rose al escenario. Salía su manager a pedir un tema mas porque él no estaba listo y lo que eran 8 canciones fueron 15. El estadio estaba al palo y era una secuencia maravillosa, teníamos temas de sobra y ganas de tocar, en ese momento no tomas noción... ¡estaba haciendo tiempo para que entrara Axl Rose! También Tocamos antes de Aerosmith en La Plata, Steven Tyler fue con Miguel Abuelo una de las figuras que veía de chico y abrir su show fue cumplir un sueño muy grande, no pedí foto porque prefería vivir el momento.

— ¿Cómo sigue tu año?

— Ahora presentando “Fluye”, que tendrá también un clip y tengo otras canciones listas, pero voy viendo canción a canción cómo sigue todo.

SEGUIR LEYENDO: