—No me enojé con la vida, ya venía muy preparada, no sé por qué. Será porque de chica aprendí, tuve una vida no tan fácil, y tuve dolores y esos dolores me hicieron aprender muchas cosas. No, no me enojé. Sólo quise entender para qué, y eso sí me lo pregunté. No "por qué". Porque el "por qué" tiene una respuesta: porque sí, porque la gente se muere. Es "para qué", y ese para qué lo sigo preguntando. Porque ese "para qué" es de aprendizaje total. Con ese "¿para qué nos dejaste?" aprendí muchas cosas. De hecho aprendí a vivir con una fuerza que hoy no podría detenerse, con una pasión, con un deseo de dejar huella en este mundo. Sé perfectamente para qué estoy y estoy trabajando para eso.