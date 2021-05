La furia de la madre del hijo mayor de Daniel Osvaldo: “El machismo de mierda se va a terminar alguna vez”

Ana Oertlinger cargó contra Daniel Osvaldo

De bajo perfil pero siempre expuesto por su vida personal, Daniel Osvaldo volvió en esta oportunidad a ser noticia por los explosivos tweets que la madre de su hijo mayor, Gianluca, publicó en su contra.

“Míralo al cínico. Llama al nene para el cumpleaños. Pero, de la cuota alimentaria ni hablemos. Vamos para el quinto mes”, comenzó escribiendo Ana Oertlinger este lunes a la medianoche en la red social del pajarito. Horas más tarde, casi al mediodía, la mujer volvió a la carga: “Esto es too much. De manual a las 00 hs un estado jaja. Fantasma”, y agregó: “Vergüenza ajena das, Daniel”. En esa línea, agradeció todos los mensajes de apoyo recibidos: “Gracias a todos los que se solidarizan y me mandan algún mensaje. Está todo en manos de la justicia. El machismo este de mierda se va a terminar alguna vez. Incumplir con la cuota alimentaria es un DELITO. Ah y la violencia económica está catalogada como violencia de género”. Por último, expresó: “El mejor regalo de cumpleaños para mi hijo es seguir peleando por nuestros derechos”.

Esta no es la primera vez que Oertlinger hace público su conflicto con el actual novio de Gianinna Maradona. En junio de 2013, aseguró en una entrevista con Intrusos que el ex deportista no se hacía cargo del hijo que tuvieron juntos. “Me da bronca que no se haga cargo de los 3 hijos que tiene, porque él tiene dos nenas con Elena, una arquitecta europea. Yo estoy en trámite de divorcio pero nunca hubo acuerdo, él está pasando alimentos pero de forma provisoria, y pasa un mínimo. Durante 10 meses no pasó plata. En este momento hay una deuda de cuotas alimentarias que se reclamó muchas veces”, explicó en aquél entonces.

En 2015, cuando Osvaldo atravesaba su primera ruptura con Jimena Barón, la mujer volvió a hablar públicamente. En aquella oportunidad, en el programa de América, aseguró que el jugador pasó dos años sin ver a su hijo y por esta razón no se sorprendía por lo que le estaba haciendo a la actriz: “Ella lo vio, ya lo sabía. Una persona que lo hizo con el primer hijo y no cambió, me parece que es muy difícil que cambie después... Está bien que lo haya defendido a la pareja, si hubiese sido real lo que defendía. Vos viviendo un año con una persona y no ves que esa persona levantó un teléfono para llamar al hijo y en ese año no conociste al hijo, me parece que hay algo que no va. No podés decir que no es abandónico o las cosas que dijo. Ella pedía respeto por su panza y está bárbaro, no le falté el respeto, pero mi hijo es igual de importante que su hijo. Me parece que no estuvo bueno... Yo sabía que era cuestión de tiempo”.

En esa ocasión, Osvaldo había emitido un comunicado en el que aclaraba que cumplía todas sus “obligaciones alimentarias” con sus hijos, el que tuvo con Oertlinger, las dos niñas (Victoria y María Helena) fruto de su relación con la italiana Elena Braccini y Morrison, de su relación con Barón. Pero lo cierto es que respecto a las últimas acusaciones que en las últimas horas hizo la madre de su hijo mayor, el ex jugador de Boca Juniors aún no se expresó al respecto.

A mediados de abril, en una charla con Los Ángeles de la Mañana, Jimena intentó explicar por qué volvió a apostar a una relación con Osvaldo durante algunos meses de la cuarentena del año pasado. “¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra”, fue lo primero que respondió la cantante, y luego se sinceró: “Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotuda, básicamente, porque aparte... bueno, no importa”, se interrumpió. “No lo entiendo muy bien”, reafirmó. “Sí me justifico con la maldita pandemia... el encierro”, agregó.





