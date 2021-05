Luis Ventura regresó a Intrusos después de siete años: “Es la vuelta a la casita de los viejos”

Luis Ventura volvió a Intrusos después de siete años (Video: "Intrusos", América)

A mediados de 2014, el periodista Luis Ventura fue desvinculado de Intrusos (América), programa en el que se destacó como ladero imprescindible del conductor e ideólogo del ciclo, Jorge Rial. Su repentina partida causó un cisma y dio lugar a diferentes hipótesis. Entre las más sonantes, se señaló que hubo una fuerte pelea con su compadre Rial, luego de que se diera a conocer el romance extramatrimonial que Ventura mantuvo con Fabiana Liuzzi y que derivó en el nacimiento del hijo de ambos, Antonio.

A principio de este año, y tras la muerte de Diego Armando Maradona, Ventura también planteó que su salida del programa también pudo haber tenido que ver con un pedido del clan Maradona, cuando el astro estaba en pleno enfrentamiento con Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna. “ A mí Maradona me dijo que sus hijas lo querían ver muerto y haber dicho eso me trajo muchos problemas . Es más, mirá lo que te voy a decir, yo no sé si mi salida de Intrusos no tuvo que ver con este tema. Mirá lo que te digo”, dijo el periodista en Fantino a la Tarde (América), programa que lo tiene en su panel.

Pero este martes por la tarde y a siete años de su última aparición en el programa, Ventura volvió a Intrusos en calidad de invitado. En el programa, que desde esta temporada es conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tras la renuncia de Rial, el periodista no ocultó la emoción que le generaba estar otra vez en el piso del histórico ciclo dedicado a la televisión y el espectáculo.

"Esta es la vuelta a la casita de los viejos", dijo Luis Ventura sobre su regreso a Intrusos

“Vamos a darle la bienvenida a Luis Ventura, que volvió acá, a Intrusos”, anunció Pallares. “Ante todo, les quiero agradecer porque, como ustedes bien dijeron, esta es la vuelta a la casita de los viejos. Había tenido otras ocasiones para venir y no se habían dado las circunstancias personales, ni de la vida para que se diera este regreso. Pero cuando me llama un amigo como es Guati, no dudé en ningún un momento en regresar, y me llena de emoción estar acá porque esto fue mi casa, y sigue siéndolo, lo sigo considerando así. Gracias”, expresó Luis.

“Ojalá que se abra una puerta y vengas más seguido”, pidió Pallares. Y Ventura se prometió una broma: “¡Espero que no! Porque estar acá es meter los dedos en el enchufe”, dijo, sobre el impacto que general el programa. “Intrusos es Intrusos, eso no cambió”, certificó Lussich.

Luis Ventura y Jorge Rial en Intrusos

“El alejamiento de Intrusos yo no lo tomé como una cosa terminante en mi carrera. Yo me he ido de ciclos más importantes que Intrusos”, dijo Ventura en 2014 sobre su ida del programa.

En aquel momento, también habló sobre cómo había quedado su relación con Rial: “Yo no voy a abrir el mano a mano con Jorge. Hay cosas que nos dijimos, que son nuestras. Yo le había ofrecido dar un paso al costado diez días antes. Su decisión, la verdad, me sorprendió porque yo se lo había ofrecido diez días antes y en ese momento me dijo que no. La gente a lo mejor no tiene conciencia que Jorge ya me dejó afuera de Intrusos. En el 2004, él se va a hacer Intrusos en la noche y yo quedé en el grupo de Intocables. A las pocas semanas empezó a pedir para que yo volviera, pero yo estaba afuera de ese circuito. En ese momento, América tuvo que improvisar un contrato conmigo”, dijo.

