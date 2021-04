Jimena Barón habló del romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: “Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría”

Jimena Barón debutará en ShowMatch como jurada

Jimena Barón volverá a trabajar en la televisión como integrante de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch conducido por Marcelo Tinelli. El panel de los jurados estará integrado por Jimena, Ángel de Brito, Pampita Ardohain y Hernán Piquín. A diferencia de otros años, serán ellos quienes decidan qué participante será eliminado de la competencia porque no habrá voto telefónico del público.

Esta semana, los participantes del programa se tomaron las fotografías para promocionar el ciclo. Y durante la sesión, la cantante JMena fue entrevistada por el ciclo Hay que ver. Durante la charla le preguntaron si estaba sorprendida por el romance entre Daniel Osvaldo (el padre de su hijo Momo) y Gianinna Maradona (su ex amiga): “Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría y por eso me va como el culo con las relaciones en el amor. Es verdad porque hay que curtirse un poco más, hay gente que aprende las cosas más rápido. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso”.

Luego, la actriz dio detalles de su actual relación con el líder del grupo de rock Barrio Viejo: “Me preocupo por mi hijo en mi casita, por bajar súper educada a dárselo al papá. Y cuando está allá le preguntó si mi hijo está bien, si está todo en orden y ahí terminó. Para mi cabeza es mucha información”

El testimonio de Jimena Barón (Hay que ver, El Nueve)

En el ciclo de El Nueve, también se refirió a su corto noviazgo con el Tucu López. Cuando le preguntaron si él la conoció porque le había mandado un pulpo por Instagram, la mamá de Morrison respondió: “Nefasto... sí, lo hemos charlado con libertad. Muchos me dicen que funcionó pero no, pasaron dos años y una pandemia. No funcionó el pulpo había una sequía tal que el pulpo era del 2018″.

“Yo no quedo mal, la verdad que no, soy de las ex copadas siento que si estuviste un tiempo con alguien... Después desearle lo peor, en ese sentido no, no tengo nada que ver con que no está acá”, aclaró respecto a los rumores de que el Tucu renunció a ShowMatch por su culpa. Luego, manifestó: “No me voy a hacer mala sangre, no tengo el poder para hacerlo y si lo tuviera jamás le sacaría el laburo a alguien, yo entiendo muy bien lo que es salir a laburar para ganarse la plata”.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Cabe recordar que a principios de mes también en el programa de Ángel De Brito, la actriz se había referido a la relación de su ex con Gianinna Maradona. “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo”, respondió. Y agregó: “Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta”.

En una charla con el conductor, Jimena intentó explicar por qué volvió a apostar a una relación con Osvaldo durante algunos meses de la cuarentena del año pasado. “¿Cómo lo explicaría? Te puedo dar el número de mi psiquiatra”, fue lo primero que respondió la cantante, y luego se sinceró: “Yo estoy intentando entender algunas cosas... Una pelotuda, básicamente, porque aparte... bueno, no importa”, se interrumpió. “No lo entiendo muy bien”, reafirmó.

“Sí me justifico con la maldita pandemia... el encierro”, agregó, e indicó que vive en un departamento “muy pequeñito y apareció él con la casa grande, la huerta. Y bueno, él...”. A la hora de hablar de su ex pareja y padre de su hijo, Morrison, la actriz dejó varias frases inconclusas que no supo, o no quiso, terminar. “Yo me sentía más canchera porque ya había hecho el proceso Cobra-Tonta –dijo sobre sus populares canciones–. No creo que sea un enganche (de la pareja), me replanteé cosas, te vuelven un millón y medio de recuerdos”.

