Diego Brancatelli explicó por qué decidió internarse en una clínica privada y no en un hospital cuando tuvo coronavirus

Diego Brancatelli, el panelista de Intratables, había sido diagnosticado con coronavirus el 23 de abril y fue el mismo Fabián Doman quien confirmó la noticia en el programa. Pero en la tarde del lunes siguiente, tuvo una complicación y sus médicos decidieron internarlo en el Sanatorio de la Trinidad, por una neumonía bilateral. El 7 de mayo recibió el alta médica y pudo volver a su casa para reencontrarse con sus hijos, Valentín y Luca, y su esposa, Cecilia Insigna que también tuvo covid-19.

Este 17 de mayo, regresó al ciclo de América y contó detalles de cómo pasó la enfermedad: “El lunes me levanté con fiebre, 39,5. Estaba transpirado y mareado, agitado, no tenía aire. Agarré el auto y llamé a Omar Recchi, es mi doctor de cabecera, él es el director del Hospital de Capilla (del Señor). Yo estoy cerca, en Pilar. Había ido al hospital de Sanguinetti de Pilar. Ustedes saben de la discusión (en redes)... Siempre me traté en hospital. Me hacen una tomografía y el doctor Recchi sale más pálido que yo. Me atendieron entre tres doctores porque estaba mal. Tenía una neumonía bilateral y no sabían cómo decírmelo”.

Tras una charla entre varios profesionales de la salud, incluida una médica de un estudio de un laboratorio en el que está participando, decidieron internarlo. “Ahí yo decido con Cecilia, mi esposa... ya que me habían ofrecido en Pilar y en Exaltación de la Cruz cama y lugar para dejarme internado, decirles que no, que la prepaga se haga cargo. No quería sacarle la cama a alguien de la sociedad. Hablé con la gente de Galeno y me internaron. Era por 48 horas porque me faltaba el aire. Terminé por cinco días porque al tercer día un análisis de sangre y un eco doppler en las venas, que dio que, en vez de ir normalmente se movía en forma de remolinos y eso podía provocar una trombosis”, relató el panelista.

Cabe recordar que en las redes sociales, Brancatelli había recibido críticas por haberse internado en una clínica privada. Por este motivo, escribió un mensaje de aclaración en su cuenta de Instagram cuando un seguir le consultó por qué decidió no internarse en un hospital: “Los primeros controles me los hice en el Evita Pueblo de Berazategui. Luego fui varias veces al Sanguinetti de Pilar (me hice 2 tomografías allí). Y al momento de la internación me había hecho la tercera tomo en el Hospital de Capilla del Señor. Ahora, al decidir la internación, era mi obligación llamar a la prepaga y coordinar con ellos donde internarme. No puedo ni me pareció ético ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura. ¿Queda claro? Besitos”.

Por último, Diego admitió que sintió mucho miedo durante su internación: “Me enteraba de que se morían por neumonía bilateral. El temor era a que uno no empeore...”. En tono de broma, les dijo a sus colegas: “Los extrañé, miraba la tele y los puteaba, me quería meter adentro de la tele cuando escucha algunas cosas”. Luego se puso serio y afirmó: “Quería volver a casa. Pero lo que más extrañás es lo que menos valorás cuando estás bien. Deseaba venir acá... deseaba venir al canal a discutir con Débora (Plager) y Pablo (Vilouta)”.

