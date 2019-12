—Sentía ese odio. “Cuando lo cruce me desquito todo esto y de alguna forma lo descargo” (pensaba). Hasta el día que me lo crucé, yo estaba frenado en el auto y lo vi como a 30 metros que salía de la clínica. Y lo único que me pasó fue que me agarró una especie de impotencia total y me largué a llorar. No pude hacer más que eso. O sea, no me salió bajar del auto, no me salió gritarle algo; fue lo único que me salió. Entonces dije: “Yo no estoy preparado para desquitarme o hacer justicia por mano propia”.