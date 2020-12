Se fue a la Patagonia para alejarse de los medios y ahora se dedica a la dirección: las fotos de Camila Bordonaba a 17 años de Rebelde Way

Camila Bordonaba





Rebelde, soñadora y determinada. Así era Marizza Pía Spirito, el personaje de Camila Bordonaba en Rebelde Way. Anteriormente la actriz de 36 años había interpretado a Pato en Chiquititas y luego estuvo en Son de fierro, El patrón de la vereda y su último trabajo en pantalla fue en el 2009 con Atracción x 4. De ahí en más, bajó notablemente su perfil y aunque siguió ligada a lo artístico, se alejó por completo de los medios.

Lo último que se supo fue que el año pasado vivía en Bahia Blanca, que formaba parte del centro cultural Arcoyrà y que colaboraba con el espacio de teatro El Mandril en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la actriz está en Bariloche, donde también se dedica al arte.

Hace un mes estuvo dirigiendo el videoclip “Ser siendo”, del dúo femenino Las Martas. El trabajo estuvo a cargo de Camila y de su colega Nanu Rodríguez, y ambas forman parte de la la cooperativa Hacedora de Arte, una productora audiovisual y de eventos.

Las Martas, "Ser siendo"





“Pandemia creativa: nos juntamos a realizar un plano secuencia en la Patagonia con un equipo hermoso y el apoyo y aporte de muchos seres. En un octógono de barro transcurre esta aventura. Del amanecer al amanecer, un día completo con Las Martas. Realidad, ficción y gozo”, presentaron las cantantes el trabajo del que estuvo a cargo la ex estrella juvenil.

En las imágenes del backstage del video se la puede ver a la actriz vestida de negro, con barbijo dirigiendo a las cantantes y dando indicaciones. Incluso al final del video hay un segundo plano secuencia, esta vez del detrás de escena donde está la ex Chiquititas dando indicaciones al cámara, acomodando luces y colaborando con la utilería para poder realizar el rodaje.

Camila Bordonaba dirigiendo el clip de Las Martas (Hacedora de arte)

El equipo completo que trabajó con Camila Bordonaba (Hacedora de arte)

Camila Bordonaba en plena acción (Hacedora de arte)

Según se observa en las fotos, aunque pasaron casi veinte años del éxito de la tira adolescente de Cris Morena, Camila está igual, incluso hasta mantiene su largo de pelo, por la altura de los hombros.

En la cooperativa de la que forma parte en Bariloche, también se encarga de la dirección y producción de eventos musicales a través de streaming y sus compañeros compartieron fotos del rodaje en la que se ve a Camila manejando luces y hasta maquillando a Dani Meritens, una de las integrantes de Las Martas.

Camila Bordonaba en la dirección de un evento vía streaming (Hacedora de arte)

Camila Bordonaba maquillando a una de las cantantes (Hacedora de arte)

Camila Bordonaba en pleno rodaje (Hacedora de arte)

Nunca dejó de estar ligada al arte, en estos años en el sur se dedicó a trabajar en centros culturales y en diferentes espacios. Detrás de cámara y con un perfil bajísimo Bordonaba despliega todo lo que aprendió en sus años de televisión, ahora como directora, ya que durante la etapa en Chiquititas y Rebelde Way participó de infinidad de clips.

En la tira de Cris Morena que se emitió por Canal Nueve primero y luego por Amperica y que hoy se puede ver en Netflix, Camila formaba parte del cuarteto protagonista junto con Luisana Lopilato (Mía), Benjamín Rojas (Pablo) y Felipe Colombo (Manuel), Con el último forjó una gran amistad, incluso él la eligió como madrina de su hija Aurora. “Hablamos cada tanto y la veo cuando viajo al sur, que es donde vive. Ella siempre ha sido muy particular y ha tenido una energía especial. Tiene un pensamiento lateral y una gran fortaleza para llevar a cabo lo que se le ocurre desde la ética y el amor. Yo la admiro mucho”, dijo él hace poco más de un año.

Camila Bordonaba y Felipe Colombo (Instagram)

En el 2017 Bordonaba estuvo en Buenos Aires y visitó a su ex compañero de elenco en su programa de radio. “Hace rato me fui de la Capital y viajo por el país, está muy lindo afuera”, dijo sin dar demasiados detalles sobre su vida y Colombo recordó una divertida anécdota de cuando hacían Chiquititas: “Nos llevábamos bien, mi primer año de México a acá y le dije ‘che, gracias porque es difícil y me gusta que seas mi amiga’ y ella con su ternura característica me dijo ‘no somos amigos, somos compañeros de trabajo’”.

Al final, Felipe tenía razón y se transformaron en “hermanos de la vida”, como él alguna vez definió su relación y aunque ella está alejada de Buenos Aires y del medio, él es una de las pocas personas con las que Camila sigue manteniendo relación.

