Por qué usa el pelo largo, sus deseos de ser monja y las 500 canciones que compuso: 60 frases, hechos y datos no tan conocidos de Cris Morena

Cris Morena

1. Su nombre real es Cristina De Giácomi. En 1979 protagonizó su primera novela Dulce fugitiva, junto a Gerardo Romano. Interpretaba el papel de Laura Morena. El guionista Carlos Lozano Dana le dijo que su apellido De Giácomi era difícil de pronunciar y Cris tomó el de su personaje.

2. Su infancia transcurrió en un décimo piso en Barrio Parque, en Figueroa Alcorta al 3000. Su papá era un ingeniero electrónico que colocó el aire acondicionado del Teatro Colón. Su mamá era ama de casa, pero ya de grande decidió estudiar Sociología.

3 . En el noveno piso vivía su abuelo materno, fundador de las academias Pitman que enseñaban dactilografía, teneduría de libros y secretariado. El hombre era dueño del edificio.

Fue la primera productora de televisión en hacer que sus proyectos tuvieran un desarrollo de Marketing 360°.

4. En el ascensor del edificio dio su primer beso y también se cambiaba de ropa para salir a escondidas. Cuando se lo contó a Juan Carlos Mesa, guionista y protagonista de Mesa de Noticias, este le propuso “Vas a tener un ascensor que te lleve a cualquier lado”. Así encarnó a una ascensorista que decía que llegaban al segundo piso y aparecían en Londres.

5. En el edificio de su infancia también vivía el dueño de la revista La Bella Gente que la convenció para realizar unas fotos. Así, aunque todavía iba al secundario, comenzó a trabajar de modelo.

6. Fue cara de la marca de jeans Lee.

Una foto en sus inicios como modelo.

7. Hasta los 13 años quiso ser monja. Iba a un colegio muy católico, La Asunción (hoy San Martín de Tours) y se quedaba horas meditando frente a un crucifijo.

8. Su mamá la obligó a estudiar música. Con 17 años se recibió de profesora de piano y armonía. Con el tiempo esos conocimientos la ayudaron a brillar. Cuando compone las letras en general ya está tarareando la melodía que luego pasa a los músicos.

9. Empezó en teatro con Julio Chávez en la obra “Último tren”, de Eduardo Rovner.

10. De chica era muy soñadora y una gran lectora. Tendría unos siete años cuando, como no quería dormir la siesta, la encerraban en un cuarto lleno de libros y ella se los devoraba. Reconoce que leer le “abrió la cabeza”. Le gustaban las novelas de cowboys de Marcial Lafuente Estefanía. También leyó la colección de aventuras Robin Hood.

En 1998 Cris Morena y su equipo armaron la historia “Verano del 98”. Estuvo un tiempo como productora general, pero se desvinculó a los meses. Quedó toda la música que compuso, el elenco que eligió y los actores que descubrió en el casting.

11. Cuando Cris tenía 11 años, su mamá decidió terminar el secundario en una escuela nocturna. Después se anotó en la universidad, estudió y se recibió de socióloga. “Llegaron a casa Hegel, Freud, Weber, montones de libros y de nuevas ideas. Se abrieron las cabezas y el diálogo”.

12 . Miraba la tele a escondidas porque en su casa casi no se encendía. A las cinco de la tarde, cuando volvía del colegio con sus tres hermanos, tomaban el té con su abuela y veían novelas como Cuatro hombres para Eva.

13. Era la líder de su grupo de amigos. Jugaban a los piratas y andaban por las cornisas de los edificios. Con su hermano mayor, Jorge, se batían a duelo con pistolas de aire comprimido.

14. En su colegio secundario, un grupo de religiosas españolas adherían a la Teología de la Liberación. Motivadas por ellas, Cris con sus compañeras comenzaron a realizar trabajo social en la Villa 31 junto al padre Mujica.

Durante la época de "Jugate conmigo"

15. Estudió tres años de Trabajo Social. Le faltaban dos materias para recibirse pero la dictadura cerró el lugar. Admite que “algo de la superficialidad me ganó, porque me iba con mi tapadito de siempre a la Villa 31 y a la tarde hacia fotos alucinantes para, no sé, una marca de gaseosas”. Tres compañeras suyas permanecen desaparecidas.

16. A los 17 años era una de las bailarinas del programa musical Vol Tops. Allí conoció a Gustavo Yankelevich, seis años mayor y uno de los productores. La enamoró enviándole un chocolate con un mensaje garabateado en el envoltorio.

17. Con Gustavo Yankelevich se casaron por civil el 5 de diciembre de 1973. Ella tenía 18 años. Su matrimonio con un hombre de la religión judía representó un enorme desafío para la familia tradicional y católica de Cris.

Gustavo Yankelevich con Cris Morena y sus hijos Romina y Tomás

18. Al año de casada nació, Romina y tres años después, Tomás. Madre a tiempo completo por seis años se alejó del ambiente artístico. Al ver a sus hijos más independientes retomó su carrera. Empezó a hacer teatro a la gorra en salas under, algo que su esposo desaprobaba. Participó en algunos ciclos de Tato Bores hasta que la llamaron para integrar Mesa de Noticias.

19. Su esposo quería tenía un proyecto de discos de pasta pero no contaba con capital. Con la técnica batik, Cris tiñó ropa en la bañera de su casa para venderla en negocios de ropa para chicos. Fue un éxito.

20. “Desde que tengo uso de razón, ni mis padres ni maridos me han dado un peso ni una orden. He acatado decisiones que me parecían correctas o estuve de acuerdo pero nunca si me parecían injustas”. (Clarín, julio 2010).

Con Tomás, su hijo. Verónica Guerman / Teleshow.com 164

21. Con Mesa de Noticias descubrió lo que era la masividad. Llegaban a las provincias y la gente los esperaba 30 kilómetros antes por la ruta. Llenaban estadios con diez mil personas y alguna vez los tuvieron que sacar en helicóptero.

22. Su primer protagónico fuerte fue como la novia de Carlín en Amigos son los amigos. Lo dejó para conducir su propio programa: Jugate conmigo.

23. Su primer tema fue musicalizado para la telenovela Mi pequeña Romina. No cobró un peso ya que no sabía que se pagaban derechos de autor. Luego su amiga, Silvana Di Lorenzo incluyó dos de sus canciones, “Amor a contramano” y “Pequeñas cosas”, en un álbum de 1983. Sandra Mihanovich se sumó y le pidió un tema. Así surgió “Quereme por un rato, así vivo mañana”. En total 28 discos la tuvieron como compositora y autora.

La apertura de Jugate conmigo

24. Con el tiempo compondría los jingles promocionales de Telefe, las cortinas de los programas de Tinelli, el “Vamos a la playa” de Antonio Gasalla y hasta el “Chusma Chisme” con el que Lucho Avilés arrancaba Indiscreciones por Canal 9. También compuso temas para los álbumes de Flavia Palmiero en el auge de La ola está de fiesta. Entre ellos el popular “Me voy a hacer pi pí, papá”.

25. “Si agarrás las canciones mías, hasta las más bobas, podés darte cuenta de cómo está mi vida en ese momento. ‘Tengo el corazón con agujeritos’ es el más claro ejemplo. Así tenía el corazón cuando la compuse: roto”. (Revista Viva, abril de 2004).

26 . Tiene patentadas más de 500 canciones que empezó a componer en 1980. Creó los temas de la mayoría de las ficciones donde participó.

27. “El día que descubrí claramente lo que quería contar, puse todo ahí. Nada de lo que tengo me cayó del cielo”. (Clarín, julio 2006).

28. En 1995 y con un grupo de chicos que no superaba los 11 años puso al aire Chiquititas. Duró casi nueve años y se convirtió en uno de los programas con más secuelas y precuelas de la televisión argentina.

29. Chiquititas se emitió en más de 36 países. Se adaptó al portugués y se grabaron 5 temporadas con actores brasileños entre 1997 y 2001. Pero luego, comenzaron a doblar los capítulos argentinos. México, Portugal y Rumania también tuvieron sus adaptaciones y el éxito fue tan grande en Israel que parte del elenco viajó hasta allá. El furor era tal que para cuidarlos se contrató al mismo equipo de seguridad de Madonna.

30. Con Chiquititas ostenta el récord de un mismo espectáculo en el Gran Rex. En 1998 hizo 94 funciones.

Al principio Cris no fue parte de la producción del programa, pero viendo que el proyecto no estaba yendo muy bien como se esperaba, Gustavo Yankelevich le propuso dirigir toda la ficción

31. “Con Chiquititas durante cinco años no cobré nada y hacia la producción general. Yo ganaba con los discos, los derechos de autor, con el teatro, pero no cobraba por mi trabajo diario de producción”. (La Nación, mayo de 2002).

32. 11 países compraron los derechos para hacer su propia versión de varios de sus programas: México, Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Rusia, India, Japón, Rumania e Israel.

33. Llegó a tener más de 400 licencias de merchandising en 20 naciones.

34. Como productora, todas las semanas recortaba publicidades de revistas y se las mandaba al director de casting con un papelito “buscar, buscar, buscar”. A Peter Lanzani lo descubrió en una publicidad de ropa de chicos.

Algunas de las actrices que descubrió

35. Muchas estrellas actuales surgieron de sus creaciones: Luciano Castro, Luisana Lopilato, Emilia Attias, Peter Lanzani, Marcela Kloosterboer, Felipe Colombo, Mariano Torre, Tomás Fonzi, Benjamín Rojas, Eugenia Suárez, Manuela Pal, Lali Espósito, entre otros.

36. Cuentan productores que trabajaron con ella que tiene un radar para detectar futuros talentos. En el casting de Verano del 98, en la fila estaba Tomás Fonzi acompañado por su hermana, Dolores. Cris los vio y quiso a los dos.

37. “Me gusta la gente que arriesga en televisión. No los que roban, copian o repiten”. (Perfil, mayo de 2013).

38. Lee a Herman Hesse, Walt Whitman, César Vallejo y Mario Benedetti. Admite que es “una adolescente de alma, muero por los poemas, soy de señaladores, guardo las cartas, las flores se me secan dentro de los libros”.

39. Siempre fue flaca por naturaleza. Come de todo pero trata de evitar la carne y come abundante verdura. Bebe jugo de naranja y durante mucho tiempo su única macana era fumar tabaco.

Sus trabajos siempre han sido pioneros en la industria del entretenimiento.

40. “Jugate no es rebelde ni contestatario y la única función es que los chicos se sientan bien. Mi función es entretener sin tener que caer en la burla y en la risa a costa de algún integrante”. (Clarín, julio 1994).

41. En 1994 inició un juicio contra diversas publicaciones porque la vincularon con Luciano Castro.

42. “Yo no soy la mejor negociando, la cosa estratégica me cuesta. Yo soy hacedora, si me entusiasmás con algo empiezo a hacerlo, no especulo. Soy muy frontal y a veces pago el precio, porque enseguida se dan cuenta cómo soy”. (Clarín, julio 2004).

43. Su capacidad de trabajo es enorme. A la mañana podía estar supervisando los libros de una de sus creaciones y a la tarde tomarse un avión a Córdoba para no perderse un día de grabación.

44. Supervisa personalmente todas sus creaciones. Cuando se publicaba la revista Aliados leía todas las notas antes de ser publicadas y las devolvía con acotaciones pertinentes y que mostraban su gran conocimiento del mundo adolescente.

De una ficción crea variantes que complementaban a sus historias: producciones teatrales, Cds con canciones, películas, libros, revistas, indumentaria, entre otros.

45. Le gusta mucho el revuelto gramajo y el licuado de bananas. Prefiere el vino al champán y uno de sus cantantes favoritos es Joan Manuel Serrat.

46. “Necesité dar un paso al costado para poder encontrarme con Romina, porque mi hija no se llevaba bien con el personaje de tv, era un personaje amado por todo el mundo menos por ella, y a mí lo único que me importaba era ella. El público me daba un calor enorme y me hacía creerme la mejor del mundo, pero para mi propia hija yo no era la madre que ella necesitaba. Ahí dije. ¿Cuál es el sentido de mi vida, hacer Jugate conmigo?”. (Clarín, julio 2004).

47. El último mensaje que le dejó Romina en su celular fue a las 3 de la mañana y decía: “Me di cuenta de lo mucho que me parezco a vos, mamá”. A la mañana, Cris le contestó que cada una era cada una y que eran diferentes. La respuesta de su hija fue: “Sí, por eso siempre vuelvo a vos”.

48. “Romina es presencia pura en todo momento. No la recuerdo, la siento, la vivo, le sonrío, la saludo cuando me despierto, le hablo, le pregunto, la escucho en todo lo que digo, veo, siento y percibo” (Revista Viva, diciembre 2010).

Momentos compartidos con su hija

49. No es adicta a la tecnología. La primera computadora que tuvo la compró en 2008 y la eligió no por sus prestaciones sino por su color: rosa.

50. Presenciaba todas las funciones de sus obras en el Gran Rex y anotaba las correcciones en un cuaderno. Al finalizar, en el momento del catering se las hacia llegar a los protagonistas.

51. Aunque muchas veces le sugirieron cortarse el pelo nunca aceptó. Dice que si lo hace pierde seguridad. Además cree que muchos de su entorno no la reconocerían.

52. Fanática de los perfumes, usa cuatro o cinco juntos. En el free shop hace lo que la mayoría: se prueba varios. La suma la convence y la repite en su casa.

Archivo de TV: Cris Morena con un pijamita sexy en "Mesa de noticias"

53. “Yo no hago proyectos mágicos: hago cuentos, hago historias. No hago la vida real exacta porque si no, no podría hacer televisión. Cuentos de gente común que hace ese gran camino del héroe, que a pesar de todo termina llegando a una luz total, porque creo en eso: la vida avanza, la vida nunca va para atrás”. (Perfil, mayo de 2013).

54. Adora el tema She, cantado por Elvis Costello. “Si alguien me lo canta me enamoro”. Le gustan los hombres con mucho sentido del humor y muy inteligentes. Pero “con una inteligencia emocional, no la inteligencia del sabiondo o del estratega”.

55. En su bolso solía llevar distintos cuadernos donde escribía a mano desde guiones hasta canciones. Usa biromes especiales sin las cuales no puede escribir.

56. “Con Gustavo (Yankelevich) los dos hemos sido presencias muy fuertes en la vida del otro. Tenemos un vínculo de gran dignidad y de querernos mucho”. (Perfil, octubre 2008)

Cumple años el 23 de agosto

57. En PH la productora reveló que de chica fue abusada, también reconoció que nunca lo había contado y que por eso se dedicó a los niños “para tratar de salvarlos”.

58. “Creo muchísimo en Latinoamérica porque tiene ese plus de que son ocho jóvenes contra dos adultos, y en Europa es al revés. O sea, el plus que tenemos en estos países de gente joven que necesita todo esto que te estoy contando: creatividad, experiencia, saber manejar lo que llaman habilidades blandas que hoy son las habilidades del futuro, saber tomar decisiones, enfrentarse a problemas y resolverlos, no caerse en un pozo ciego y llorar. Hay que levantarse y seguir, siempre. Hay que cruzar los abismos y largarse a volar. Hay que hacerlo. Es así la vida”. (Teleshow, enero 2019).

59. Desde hace cuatro años se encargó de investigar, crear y coordinar un proyecto que sale por fuera de la producción de televisión. Un espacio de aprendizaje artístico al que llamó “Otro Mundo” y será un “Semillero de artistas”.

60. “Los que dicen ‘esta mujer siempre se hace la pendeja’ le digo: tengo la edad que tengo y estoy impecable, no hago gimnasia, como frugal. A cierta edad, las personas tienen la cara que se merecen. Tu exterior refleja tu interior”. (Clarín, julio 2010).

En 2001 Cris Morena creó su propia productora de televisión a la cual llamó “Cris Morena Group”. (Crédito: Santiago Saferstein)

Con material del archivo periodístico digitalizado de la Escuela TEA

