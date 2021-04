Juana Viale y Andy Kusnetzoff confirmaron a sus invitados para este fin de semana

Juana Viale y Andy Kusnetzoff, en competencia por el rating del fin de semana

En una nueva batalla por el rating del fin de semana, Juana Viale y Andy Kusnetzoff ya tienen todo listo para sus respectivos programas. Por el lado de El Trece, la nieta de la Chiqui desde el año pasado está al frente de los programas La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, que se emiten el sábado a la noche y el domingo al mediodía respectivamente, mientras que en el caso de Telefe, tendrá a PH Podemos Hablar, un clásico que ya va por su quinta temporada.

En el caso Juana, el sábado se sentarán a su mesa la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el periodista Enrique Sacco, quienes están en pareja desde fines de 2019, y los también periodistas Luciana Geuna y Paulino Rodrigues. Probablemente, los ejes temáticos abarquen, entre otros, la crisis sanitaria y las medidas restrictivas que estableció el presidente Alberto Fernández debido a la segunda ola de coronavirus que afecta al país. En tanto, el domingo apostará a un clima más distendido con las presencias de Sergio Lapegue, El Turco García, Paulina Cocina y Juan Miceli.

En marzo, la dama de los almuerzos le había dicho a Teleshow que había decidido postergar su vuelta a la televisión hasta tanto no tener completa su vacunación.: “Yo, hasta que no me apliquen la segunda vacuna, no haré nada”. A fin de año, regresó a la televisión argentina con un especial y manifestó sus ganas de poder volver. Siempre y cuando estuvieran dadas las condiciones sanitarias.

El 14 de abril, Legrand finalmente recibió la segunda dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, hecho que hace pensar que su vuelta a la televisión está cada vez más cerca. “¡Llegó el día tan esperado por mi! Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna @sputnikvaccine ¡Estoy muy feliz! Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar. ¡Muchas gracias a todos!”, escribió en su cuenta de Twitter. Apenas cuatro días después de esta buena noticia, Juana se dio el gusto de conversar al aire con su abuela. “Estoy muy bien, estoy más tranquila. Todo duró 15 minutos, porque te ponen la vacuna y después te hacen descansar un ratito a ver cómo reaccionas, pero todo fantástico”, señaló la diva de los almuerzos, que fue inoculada en el Centro Islámico del barrio de Palermo.

Parte de la charla de Mirtha con Juana en el mediodía de El Trece

Por su parte, el ex CQC lidera un espacio donde los famosos dan a conocer sus historias de vida, conversan sobre temas de actualidad y debaten sobre algunos temas controvertidos. En ese contexto, tendrá en su “punto de encuentro” a la actriz y cantante Nacha Guevara, el periodista Marcelo Polino, la actriz Mercedes Funes, el humorista Toti Ciliberto y el influencer Santiago Maratea, que hace poco logró recaudar dos millones de dólares para la medicación de Emmita, una beba con atrofia muscular espinal.

Este año, el conductor mantuvo la esencia del programa, pero creó secciones nuevas e incluso tomó la iniciativa de invitar a dos cocineros que hayan perdido el trabajo por la pandemia para que colaboren con la comida. “Con dos teléfonos no resolvés el problema, pero sirve para concientizar, empatizar con lo que sucede, y con lo que va a ser la post pandemia”, había dicho en diálogo con Teleshow.

