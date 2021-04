Flor Peña protagonizó un escatológico blooper al aire: “Me acaban de cag... dos pájaros”

El blooper de Florencia Peña al aire (Video: "Flor de equipo" - Telefe)

Aislada tras contagiarse de coronavirus hace algunos días, Florencia Peña estuvo esta semana conduciendo Flor de Equipo desde su casa, a través de un zoom. Y este jueves, mientras Marcelo Polino y Nancy Pazos debatían desde el estudio con ella el fuerte cruce que tuvieron Dani La Chepi y Sol Pérez en Masterchef Celebrity, la conductora tuvo un percance que, si bien al aire no se notó, ella lo hizo saber.

“No los quiero preocupar, pero me acaban de cagar dos pájaros. Estoy bien”, dijo, mientras uno de sus panelistas le señalaba que “es buena suerte”. Sin embargo, la también actriz detalló: “Dejé pasar el primer cago, pero el segundo no puedo dejarlo pasar”. Acto seguido, improvisó una especie de cobertura con una manta.

“Esto es un ataque, un ataque. No sé qué están comiendo estos pájaros, pero vienen comiendo bien porque tiene una consistencia tremenda ¿De dónde sacó tanto, señor? Lo peor es que esto se supone que no deja pasar cag..., me estafaron. No sé qué alimaña es, pero va muy bien de cuerpo”, concluyó entre risas.

El domingo pasado, Peña había revelado que le había dado positivo su hisopado. “Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de COVID. Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos”, escribió en su cuenta de Twitter, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores. Afortunadamente, por el momento no tiene ningún síntoma grave.

Florencia Peña tiene coronavirus

Días atrás, la ex Casados con hijos se había mostrado furiosa contra los haters que la acusaron de contagiar a sus hijos de coronavirus. “Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy culpable por ir a trabajar y no por mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagie porque soy peroncha con sobre. ¿Entendí bien?”, escribió enfurecida en sus redes sociales. El posteo alcanzó en pocos minutos innumerables respuestas a favor y en contra.

El tuit de Florencia Peña

Por otra parte, este miércoles la actriz anunció que finalmente pudieron operar a su madre, tras la polémica por la suspensión de la cirugía por el faltante de camas en la Provincia de Buenos Aires. “Mi madre acaba de salir del quirófano. Tumor extirpado, como tenía que ser. Gracias a todxs lxs que mandaron buena onda y cariño para ella. Y al San Lucas por devolverle el turno de la operación. Finalmente hoy es un día feliz. Gracias doctor (Guillermo) Capuya, sos un crack amoroso”, escribió en la red social del pajarito. En esa línea también se expresó en Instagram, a través de un video en sus stories. “Quería contarles que la pudieron operar. Salió bien: el tumor está afuera, eso era lo importante. Y ahora veremos cuál es el tratamiento a seguir. Gracias inmensas por todos los mensajes, por el amor. No la pude acompañar obviamente por mi covid positivo, pero estoy contenta de que haya podido operarse. Gracias”, expresó Florencia, con una sonrisa.

SEGUIR LEYENDO: