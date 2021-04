Detalles en glitter y pintura dorada: Wanda Nara lució una exclusiva campera de jean con su rostro

Wanda Nara apostó por una campera de jean personalizada

Única e irrepetible. Así es Wanda Nara a la hora de elegir su look. Siempre original, a la empresaria se la ve luciendo prendas inéditas y marcando tendencia con los tips que comparte a diario con sus más de siete millones de seguidores en Instagram.

En esta oportunidad, sorprendió a todos al publicar una foto suya con una campera de jean en cuyo dorso se veía pintado su rostro. “Siempre acompañando a mis hijos”, escribió la mujer de Mauro Icardi en el posteo, dando a entender que asistía al entrenamiento de uno de sus hijos mayores en la academia del PSG, club en el que se desempeña actualmente su marido. Una de las primeras en comentar la publicación fue Eliana Guercio, esposa del arquero Sergio Romero. “¡Wow! Tremenda”, señaló.

Wanda Nara con su campera personalizada

La prenda fue diseñada por el artista italiano Antonio Pecoraro, que se dedica a la confección de camperas personalizadas y ya ha hecho varias con las caras de figuras de la talla de Ariana Grande, Prince Royce, las hermanas Kardashian. y Chiara Ferragni.

En diálogo con Teleshow, el diseñador reveló que primero, suele preparar la campera y luego pintar sobre ella como si fuera un verdadero lienzo. En esa línea, confesó que demoró tres semanas en terminarla,, ya que tanto su nombre como el pelo llevaban detalles en glitter que demoran mucho tiempo en confeccionarse. Además, utilizó base negra con brillos también de ese color y reflejos azules. Para darle un “toque elegante”, según sus palabras, también usó una técnica con pintura dorada para que su pelo tenga más brillo.

Al ser consultado por el valor, prefirió no dar detalles por una cuestión de privacidad, además de indicar que varía según el diseño que pide el cliente.

Algunas de las exclusivas camperas del diseñador italiano que eligió Wanda Nara

Agradecido por el gesto de Wanda por difundir su trabajo, él compartió su publicación y expresó: “Mi nena especial vistiendo mi chaqueta de mezclilla pintada para ella”. Además, publicó un video en el que se ve en detalle cómo quedó la prenda. “Antes y después. Semanas de trabajo para esta maravillosa chaqueta”, destacó.

Pecoraro es un joven italiano de 20 años que vive en Nápoles y tiene una pasión por el arte desde muy chico. Desde hace unos años, empezó a pintar prendas y hoy se convirtió en su trabajo. Este proyecto lo lanzó en noviembre de 2018. “Encontré en mi placard una chaqueta vieja, la miré y pensé cómo darle una nueva vida”, señaló. Así, pintó su primer diseño con la cara de Kylie Jenner. “Estoy tan orgulloso de mi primer denim. Por favor ayúdame a etiquetar a Kylie. Muchas gracias Nikedemaart por todos los consejos fundamentales sin ti todo esto no hubiera podido hacerlo realidad”, indicó en sus redes, dándole agradecimiento a un colega suyo.

Si bien en su vestidor no falta la ropa de grandes marcas como Versace, Gucci, Balenciaga, Chanel, Hermès, Louis Vuitton y Dior, la ex de Maxi López mostró en enero que no se le caen los anillos por lucir prendas más económicas, de las grandes tiendas europeas, como la española Zara. “Me considero fanática de las compras online, pero una vez cada tanto paso a ver que me falta en mi vestidor”, escribió en aquél entonces junto a una imagen en la que se la ve comprando en esa tienda.

En el plano laboral, además de seguir de cerca la carrera de su pareja, la mediática acaba de lanzar su propia línea de cosméticos, que vende de manera onlline. “Para una belleza atemporal, reinan los tonos mate. Una profusión de colores caracterizados por un acabado sedoso y absolutamente impecable… ¡imposible de olvidar! La innovación tecnológica crea una textura suave para un equilibrio perfecto entre comodidad, color y fijación”, se lee en la web de su nuevo emprendimiento.





