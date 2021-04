La iniciativa de Santi Maratea que conmovió a las redes: consiguió el dinero para la medicación de Emmita, la beba con atrofia muscular espinal

Santi Maratea anunció que consiguió todo el dinero para el medicamento de Emmita

Hace algunos días, Santi Maratea se puso al hombro una campaña para ayudar a Emmita, una beba de once meses que tiene Atrofia Muscular Espinal y necesita un medicamento que tiene un costo de dos millones de dólares para mejorar su calidad de vida. Radicado por un tiempo en Miami, a donde viajó por trabajo, el influencer no dejó de compartir a diario en sus stories la historia de la pequeña y los distintos métodos de donación para que sus seguidores lo ayuden a lograr el objetivo.

A principios de diciembre, fueron los propios padres de Emma quienes comenzaron con la campaña para recaudar los fondos necesarios. Para esto, hicieron una cuenta en Instagram (@todosporemmita), donde contaron en detalle la situación, junto a una postal de la bebé.

“Hola, soy Emma, tengo 7 meses, y vengo a contar mi historia. Mi mamá se llama Natali, y mi papá se llama Enzo, gracias a Dios los elegí como papas, porque ellos son los responsables de conseguir la medicación que estoy necesitando para curarme, por eso comenzamos esta campaña. Después de esperar un mes el diagnóstico de AME (atrofia muscular espinal) di positivo, y soy del tipo 1. Es una enfermedad genética neuromuscular muy rara y muy grave que no me permite moverme, ni respirar adecuadamente. Necesitamos de tu ayuda para mi mejoría. Hace poco se abrió una esperanza “Zolgensma” el medicamento más caro del mundo, 2.1 millones de dólares. Necesitamos tu ayuda tu aporte y el de todos, para lograr conseguir este medicamento. Estamos contratiempo, ya que el tratamiento solo será efectivo si se aplica antes de los 2 años. Ayúdame a que pueda seguir jugando. Tu granito de arena, suma”, decía el primer posteo.

Luego, Maratea se comprometió con la causa y, siempre en contacto con sus padres, les hizo saber que haría lo posible por juntar todo el dinero. Incluso, convenció a famosos de la talla de Susana Giménez, Wanda Nara, Marley y la China Suárez para que lo ayudaran con la difusión. Hasta ayer, el instagramer había conseguido un millón de dólares, que sumado al medio millón que ya habían recaudado los papás de Emma, solo restaban 500 mil.

Finalmente, este martes anunció en sus historias que la meta ya estaba cumplida. ”Cuestión que ayer recibí un llamado telefónico, que atendí de pe...’Hola, soy tal, te llamo en nombre de tal’. Una persona que la querrían mucho, y que es muy generosa, muy divertida, muy humilde. Cuando me contacto con esta persona, me dice ´estoy hinchado las p... de Emmita, volvé a subir historias haciendo bolud...´. Y yo le dije ´bueno, viste como está la nena, hay que ponerle onda’. Y me dice: ´No, te estoy jodiendo, sí, jajaj, ¿cuánto falta para los dos millones’, y yo onda: ’no sé, debería preguntarle a la mamá de Emmita exactamente, pero alrededor de medio millón de dólares’. Esta persona me dijo que le diga exactamente cuanto falta para que hagamos que deje de faltar”, relató.

Lo cierto es que todo tuvo un final feliz. “En resumidas cuentas, logramos el objetivo, conseguimos la plata en su totalidad y compramos el medicamento. Esto pasó ayer y Emmita se está haciendo la prueba de sangre. Apenas se la hacen, viaja a Europa y en dos semanas le dan el medicamento, que se lo aplica. Ya está todo encaminado, pago, que fue un bardo. Pero está finalizado, lo único que queda ahora es contarles a ustedes que el medicamento ya lo compramos y esperar a que llegue a la Argentina para que se lo apliquen a Emmita”, cerró.





