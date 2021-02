Nicole Neumann se despidió de Nosotros a la mañana

Nicole estuvo casi dos años en el panel del ciclo de El Trece (Video: Nosotros a la mañana)

“Es el último día de Niki”, anunció el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana y despidió a quien fue panelista del ciclo desde casi dos años, Nicole Neumann. De inmediato, el resto de los panelistas y el cronista Santiago Zeyen comenzaron a saludar a la modelo y conductora.

“Es una excelente mina, gran mujer, gran madre, te vamos a extrañar, creo que ella también a nosotros”, dijo el conductor y Sandra Borghi bromeó: “No va a extrañar levantarse temprano, aunque ahora va a ir al colegio con las hijas”. “Sí, dije: ‘Este lunes vuelvo a dormir hasta tarde’. Pero voy al colegio, igual vuelvo y me tiro a dormir”, dijo entre risas, Nicole.

Luego se puso seria e hizo un balance de estos dos años como panelista del programa de El Trece: “La pasé increíble, aprendí un montón, me encantó. Cuando la pasás bien, venís con muchas ganas, más allá de que es lo que nos gusta hacer. Me voy agradecida con todos, son un equipo divino y los voy a extrañar un montón. Los quiero”.

Nicole Neumann se despidió de sus compañeros de Nosotros a la mañana para comenzar un nuevo desafío en su carrera

En ese momento, Zeyen irrumpió en el estudio de televisión con un gran ramo de flores para su ahora ex compañera. Luego de varios chistes, sin dudarlo ella se puso el barbijo y le pidió a él que se pusiera el suyo para darle un beso y un abrazo.

“Siento como que está entrando al altar”, dijo ella al verlo y él explicó: “Es que para mí es un día de duelo, tristeza enorme, tengo taquicardia, estoy nervioso. Esto (el ramo de flores) es de parte de la producción para vos, te vamos a extrañar. ¿Es irreversible?”, le preguntó el periodista.

La ex de Fabián Cubero dijo que de todas formas se seguirían viendo en el medio y él Pollo le respondió que si por algún motivo ella es noticia, la mencionarían y le pidió que en ese caso, no se enojara. Neumann se va de El Trece ya que conducirá junto al Pelado López Santo Sábado, por la pantalla de América.

Luego, Zeyen recordó un gesto de la modelo: “Apenas empezó la pandemia, no se sabía mucho, me escribió Nicole para decirme que pidiera que me dieran barbijo y guantes, que me cuidara que yo iba a estar en la calle y me trajo una máscara”. Ella le agradeció por tener presente dicho gesto y le dijo que lo había hecho de corazón.

Álvarez confirmó que una nueva panelista ocuparía el lugar de Neumann y entre chistes, ya que Santiago dijo que sería cariñoso con quien viniera, pero no como lo era con su colega, Agustina Kämpfer bromeó: “Viene tu mujer, no sé si sabías”.

La periodista justamente había ingresado al ciclo en mayo del 2019 junto con Nicole y abandonará el programa mañana. Según pudo saber Teleshow, Agustina recibió una propuesta para regresar a Intratables, el programa de debate de América conducido por Fabián Doman, en el que ella ya había estado entre el 2015 y 2016 mientras Santiago del Moro estaba a frente. Aún ella no respondió la oferta, y lo estaría evaluando.

En diciembre ya se había ido del programa que finalizará en unos días, Tomás Dente. “Le quiero agradecer a Dios porque es el arquitecto de mi vida, existe, está y lo siento adentro”, dijo el periodista al despedirse de sus compañeros y agradeció el espacio que le brindaron. Hace un mes, Ariel Wolman también se despidió del ciclo para dedicarse a otros proyectos en radio. “Gracias a ustedes, fueron muchos años: dos en la primera etapa y tres en la segunda. Conocí a un montón de gente, un montón de amigos. Siempre, gracias a Dios, me voy de todos los trabajos con muchos amigos y sigo en contacto con ellos”, dijo el también director de Teleshow en su salida del programa de El Trece.

SEGUÍ LEYENDO