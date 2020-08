Coco Sily recibió el alta por coronavirus y reveló: “Me llamó Alberto Fernández”

Coco Sily ya se encuentra en su casa con sus perros, cumpliendo con el aislamiento (Instagram)

Coco Sily fue internado de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos el jueves pasado. Sintió un dolor muy fuerte en la zona abdominal y tras realizarse unos estudios le diagnosticaron que tenía diverticulitis. En la ecografía de torax, los médicos sospecharon que tenía coronavirus y le hicieron un hisopado que dio positivo.

Luego de mejorar su estado de salud, el conductor del ciclo radial Código Sily recibió el alta médica y ya está en su casa. “Por suerte lo de los divertículos con antibióticos y con calmantes se fue mejorando. Y lo del coronavirus no presentaba otros síntomas, no tuve fiebre y no tuve tos, gracias a Dios. Así que me dieron el alta, ya sintiéndome mejor de los divertículos”, dijo en una entrevista con Dr. C, el programa de C5N conducido por el médico Guillermo Capuya y Agustina Rivas.

Durante la charla , el humorista aseguró que iba a automedicarse por el dolor abdominal, pero decidió ir a la clínica privada donde quedó aislado por el COVID-19. “La diverticulitis es muy complicada porque si explotan los divertículos va a cirugía directo. Por suerte me la detectaron. Y me encontraron el coronavirus de manera casual”, señaló.

Coco Sily dio detalles de su charla con el Presidente mientras estaba internado (Video: C5N)

Luego, aseguró que el viernes pasado recibió el llamado de Alberto Fernández: “El presidente tuvo la gentileza de llamarme por teléfono, cosa que le voy a agradecer enormemente por una cuestión de relación de muchos años con él. Fue una conversación personal muy cariñosa. Me llamó y me dijo: ‘Cómo estás Coquito, cómo te sentís, precisás algo'...”.

La conversación ocurrió el viernes por la tarde, luego de que el mandatario anunciara la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto en una conferencia en la Quinta de Olivos, en la que estuvo acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta. “Yo estaba todo cagado de miedo, con coronavirus y mirando los gráficos del Presidente estaba mostrando. Estaba en un estado de shock, pero me calmaba escuchar lo que decía”, explicó Sily.

Mientras estuvo internado, manifestó su indignación en Twitter contra las personas que se movilizaron el sábado pasado en diferentes puntos del país para manifestarse en contra de la reforma judicial. “Da bronca tener coronavirus y escuchar a tanto imbécil (no me refiero a los trabajadores que padecen este desastre). ¡Vayan a sus casas, estúpidos, y protesten desde los balcones que hay gente que se muere de verdad por esta mierda!”, escribió en la red social.

Al respecto, aseguró: “Yo estaba con coronavirus, con miedo porque soy fumador, y pensando todo el tiempo: ‘A ver si empiezo a toser o levanto temperatura o a ver si me tienen que poner un respirador’. Y veía en la tele unos imbéciles que estaban protestando sin barbijo, o sacándoselo, a los gritos, y se me ocurrió escribir en Twitter lo que sentía porque yo hablaba todo el tiempo con los enfermeros”.

Por último, se refirió al gran trabajo que están haciendo los trabajadores de la salud por arriesgarse al cuidar a los pacientes en este contexto tan complicado. Luego, dio detalles de cómo es el protocolo en el sanatorio donde estuvo internado: “Estaba totalmente aislado, se llama burbuja la habitación. Cuando te tienen que traer algo, te golpean, tenés que contar hasta diez, salir a buscar, pero muchas veces vienen y tienen contacto directo con vos todo el tiempo”.

