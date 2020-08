La furia de Coco Sily por la manifestación en el Obelisco: “Da bronca tener coronavirus y escuchar a tantos imbéciles”

Coco Sily

Coco Sily se encuentra internado con coronavirus desde el viernes en el Sanatorio de los Arcos de Palermo. Desde allí publicó una serie de tuits en los que destacó la valiosa labor de los trabajadores de la salud en el marco de la pandemia y, en ese sentido, manifestó su bronca contra las personas que se movilizaron este sábado en diferentes puntos del país para manifestarse en contra de la reforma judicial.

Se calcula que cerca de 300 manifestantes convocados a través de las redes sociales protestaron durante la tarde frente al Obelisco pese al confinamiento, en rechazo del proyecto de reforma judicial que presentó el presidente, Alberto Fernández. También se replicó en otras ciudades, como en Mar del Plata, Rosario, La Plata, Córdoba y Bariloche.

Coco Sily primero hizo una breve introducción sobre su situación actual y su relación con los médicos que lo atienden para luego expresar su bronca. “Sigo internado con coronavirus, estoy totalmente aislado. Solo tengo contacto con enfermeras y médicas, que entran con todos los recaudos sanitarios. ¡Sé que se la están jugando todos los días! Los veo trabajar, les pregunto de sus vidas, me cuentan que viajan en servicio público, que tienen mucho trabajo, que la clínica está llena”.

Luego, sí, hizo referencia a las imágenes de la movilizaciones que mostraban diferentes programas de televisión: “Veo un grupo de idiotas en el Obelisco bajándose los barbijos para decir una cantidad de forradas mezclando anticuarentena con reforma judicial y pienso nuevamente en todos los que realmente se juegan la vida en esta pandemia”.

Manifestantes en el Obelisco se movilizaron en contra de la reforma judicial (Foto: Nicolás Stulberg)

El humorista aseguró que él tuvo “mucho miedo” de tener que ser asistido por un respirador porque es fumador. Sin embargo, aclaró: “Dios me está ayudando y no tengo síntomas hasta ahora, pero pienso: ‘¿Y si a algún enfermero le pasa? ¿qué van a decir los estúpidos que andan sin barbijo cuando les ocupen una cama a los trabajadores de la salud o los que todos los días están en primera línea? ’”

El enojo fue en aumento y, sin pelos en la lengua, en medio de esta situación tan difícil, expresó: “ Da bronca tener coronavirus y escuchar a tanto imbécil (no me refiero a los trabajadores que padecen este desastre). ¡Vayan a sus casas, estúpidos, y protesten desde los balcones que hay gente que se muere de verdad por esta mierda!”

Los mensajes de Coco Sily contra los manifestantes (Fotos: Twitter)

Un rato más tarde, ya de mejor humor, Coco Sily subió una selfie desde su habitación en la clínica y llevó tranquilidad a sus seguidores: “Seguimos evolucionando muy bien y con muy buen ánimo. Gracias a todos por los mensajes y por tanto cariño”. Y no dejó pasar la oportunidad para postear su consejo: “Quédense en casa y cuídense mucho”.

La imagen que publicó Coco Sily desde el sanatorio (Foto: Instagram)

Coco Sily fue internado de urgencia el viernes en el Sanatorio de los Arcos de Palermo tras sentir un fuerte dolor en la zona abdominal. “Me hicieron una ecografía de abdomen y tórax, porque vine por divertículos y vieron unas manchitas. En la de tórax, según los médicos, tengo COVID. La verdad que no sé, no tengo ningún síntoma, pero ellos dicen eso. Me hicieron el hisopado y estoy esperando”, contó el humorista a Teleshow ni bien ingresó al centro médico.

Finalmente, le entregaron el resultado que lamentablemente dio positivo para COVID-19. “Por ahora (espero que siga así) me siento muy bien. Tengo un dolor en la panza, que es por lo que vine a verme, y estoy cursando la enfermedad asintomático. Muchas gracias a todos por los mensajes y a cuidarse”, publicó en su cuenta en Instagram.

