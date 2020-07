Coco Sily dio positivo para COVID-19: “Salió en la ecografía de tórax y me hisoparon para confirmarlo”

Coco Sily

En las últimas horas, el artista Coco Sily debió ser internado de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos. Sintió un dolor muy fuerte en la zona abdominal y teniendo en cuenta que es un problema recurrente en él, sobre todo cuando hace desarreglos alimenticios, decidieron trasladarlo al nosocomio. Quisieron evitar preocupaciones y un mal mayor. Le hicieron los estudios correspondientes y luego de eso, quedo en observación a la espera de su evolución.

Teleshow se comunicó con el actor para que brinde más detalles sobre el tema en cuestión: “Me hicieron una ecografía de abdomen y de tórax, porque yo vine por divertículos, porque vieron unas manchitas. En la de tórax, según ellos (los médicos que lo atendieron) tengo COVID, la verdad que no sé, yo no tengo ningún síntoma, pero ellos dicen eso. Ya me hicieron el hisopado y estamos esperando los resultados”, contó el jueves 30 por la noche, aun sin el resultado referido al Coronavirus.

Coco Sily llevó tranquilidad a través de sus redes sociales (Foto: Instagram)

Este mediodía, a Sily le dieron las muestras, las que testificaron e indican que es portador del COVID-19. Más allá de esto, sigue asintomático y en buen estado general. Con el humor de siempre, indican desde su entorno. De todas maneras, seguirá internado por su problema estomacal. Una vez que esto se regularice y que los médicos lo requieran, lo derivarán a su casa para que siga con la cuarentena y aislado de sus hijos para no contagiar.

Por el motivo mencionado, Coco debió suspender su presencia en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand. Él iba a ser uno de los invitados, el domingo 2, junto a Daniel Araoz, Roly Serrano y Puma Goity. Ante lo que es de público conocimiento, desde la producción del programa, que ahora conduce Juana Viale, salieron a rearmar el equipo que se sentará a comer con Juana.

Por otra parte, con los mismos actores citados, en la noche de este viernes 31, iba a realizar una función vía streaming de “Los catedráticos”. El actor se adoptó a los tiempos que corren y logró encontrar en las distintas plataformas online la manera de seguir adelante con sus espectáculos. Por el momento, no se sabe para cuando se reprogramará la obra que había tenido una buena compra anticipada.

Ya acomodado a la pandemia y a la nueva forma de trabajar, se siente como pez en el agua. En junio realizó varias funciones con su ya reconocida pieza, “La cátedra del macho”. Había adaptado la pieza para poder compartirla y el resultado fue mucho mejor del esperado, según sus palabras. El recibimientos del público fue auspicioso y esto lo tenía muy contento, con ganas de seguir con esto, una vez que se recupere.

En cuanto a su salud, el reconocido hincha de Huracán ya había sufrido un percance años atrás. Mientras estaba conduciendo su programa radial, empezó a sentir mal, se le secaron los labios, se le empezaron a poner moradas sus extremidades, que fue acompañado de un temblor. Sus compañeros llamaron a emergencias, lo revisaron, y había quedado en observación.

Por otra parte, en abril, en plena pandemia, el hombre también visito un centro médico. En aquella oportunidad, para llevar a uno de sus hijos, que fue operado de urgencia de apendicitis. “Es la única vez que rompí la cuarentena, y fue por una fea. Fue difícil, porque en plena cuarentena, que no anda nadie, pero bueno, por suerte ya lo operaron y está bien”, había dicho Sily, que no sale ni para hacer su programa radial, sale al aire desde su casa.

