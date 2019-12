Toda su etapa escolar fue al colegio Lenguas Vivas, a muy pocas cuadras de su casa, donde le iba muy bien. Por aquellos años su mamá era “mu exigente”. “Tal vez me sacaba 8 o 9 y me revisaba la prueba para ver por qué no me había sacado diez”, contó Papaleo que ahora, como estudiante (cursa la carrera de Ciencias Politicas en la UBA) heredó la exigencia. “La hago despacio, no corro. A veces me pongo nerviosa por el estrés de enfrentarme con la instancia de examen y digo ‘¿con qué necesidad?’”, contó alguna vez a Teleshow .