"De Argentina no conocía nada, solo las canciones de Axel y de Los Pimpinela", dijo Kate que al llegar a la jungla de cemento se encontró con una realidad muy distinta a la que imaginaba: audiciones con filas de cinco mil personas y castings truchos. "A todos los chantas los conozco, me pedían que me pusiera en bolas para un papel y lo hacía, otro que me quería tocar, no me pasó nada grave pero estuve en un circuito peligroso, pude haber estado en una trata de blancas, pero tuve malicia. Vengo de una villa, con calle y hay cosas que las veo venir", dijo suspicaz.