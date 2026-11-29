Xuper TV, plataforma antes llamada Magis TV, transmite series y películas sin los derechos de autor correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Xuper TV, antes Magis TV, es una plataforma que ofrece películas y series de forma gratuita. Sin embargo, distribuye contenido sin los permisos ni los derechos de autor correspondientes, lo que expone a los usuarios a riesgos legales y de ciberseguridad.

Un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET sobre la aplicación APK de Magis TV detectó permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma convencional de streaming.

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Estas autorizaciones podrían facilitar el acceso a información almacenada en los dispositivos.

La empresa de ciberseguridad ESET identificó permisos invasivos en el archivo de instalación de Magis TV. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por qué no utilizar Xuper TV para ver películas navideñas

A diferencia de los servicios oficiales, las aplicaciones de streaming no autorizadas suelen descargarse desde sitios web alternativos y no desde Google Play Store o App Store.

Esos canales no cuentan con los mismos controles de calidad y seguridad, por lo que pueden facilitar la distribución de software malicioso.

ESET analizó Magis TV como ejemplo de este tipo de aplicaciones, que se presentan como una alternativa para ver series, películas y deportes en vivo sin una suscripción mensual.

La aplicación solicita accesos al sistema para modificar archivos almacenados e instalar paquetes adicionales en el dispositivo. (REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración)

La app solicita permisos que podrían permitir el acceso a tareas en ejecución, archivos almacenados, contenido multimedia y notificaciones del dispositivo.

Entre las autorizaciones detectadas figuran android.permission.GET_TASKS, que permite recuperar información sobre aplicaciones en ejecución; android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE y android.permission.READ_MEDIA_AUDIO, vinculadas al acceso a fotos, videos, documentos y archivos de audio; y android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE, que habilita la modificación o eliminación de archivos.

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Asimismo, solicita android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES, que podría utilizarse para intentar instalar aplicaciones adicionales.

Los Set-Top Boxes modificados facilitan el ingreso de software malicioso a otros equipos conectados a la red local. (Shannon Stapleton / Reuters)

Por otro lado, Amazon bloqueó esta aplicación en Fire TV, dado que difundía contenido sin los debidos derechos de autor. Esto es una señal más de peligro al momento de decidir usar esta app.

Los riesgos de los Set-Top Boxes

Los Set-Top Boxes también son buscados por usuarios que quieren acceder a contenido sin pagar suscripciones. Sin embargo, pueden representar una puerta de entrada para malware si fueron modificados para ejecutar aplicaciones piratas o firmware no oficial.

Un dispositivo infectado puede afectar al televisor y a otros equipos conectados a la misma red WiFi. El riesgo aumenta cuando se instalan aplicaciones desde fuentes no confiables o archivos mediante memorias USB.

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La retransmisión de señales sin autorización vulnera la propiedad intelectual y faculta bloqueos de proveedores de internet o procesos judiciales. (REUTERS/Dado Ruvic)

Además del posible robo de información personal, retransmitir contenido sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual. Esto puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de Internet o en acciones judiciales.

Qué alternativas seguras y gratuitas a Xuper TV existen

YouTube es la alternativa más extendida. Además de videos musicales y contenido creado por usuarios, su catálogo incluye películas completas, documentales, series web, recitales y propuestas educativas.

No exige una suscripción paga: basta con instalar la aplicación, iniciar sesión de forma opcional y buscar el contenido disponible.

YouTube ofrece un catálogo gratuito de películas completas, recitales y documentales sin requerir una suscripción paga. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Pluto TV combina canales de televisión en vivo con un catálogo a demanda. Su programación incorpora películas, series y programas, entre ellos CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus características es que permite reproducir contenidos sin crear una cuenta, aunque funciona con publicidad.

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Rakuten TV dispone de una sección llamada “Free”, donde reúne películas gratuitas financiadas por anuncios.

Allí pueden encontrarse títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. La plataforma concentra parte de su oferta sin costo en producciones que tuvieron circulación comercial en años anteriores.

Pluto TV reúne señales en directo y producciones a demanda sin exigir la creación de una cuenta de usuario. (Pluto TV)

Para quienes buscan contenidos de la televisión pública española, RTVE Play ofrece series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef. La plataforma digital de Radio Televisión Española permite consultar emisiones y producciones propias sin pago.

La quinta opción es FilmRise, un servicio de origen estadounidense sostenido por publicidad. Su biblioteca incorpora títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

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Estas alternativas evitan los riesgos asociados a plataformas no autorizadas.