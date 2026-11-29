Las fuerzas de seguridad capturaron a 13 personas vinculadas con el narcotráfico y el tráfico ilícito de personas durante 39 allanamientos. (Ministerio Público de Guatemala)

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El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a 13 personas vinculadas con presuntas redes de narcotráfico y tráfico ilícito de personas durante 39 allanamientos simultáneos en Izabal, Petén y Alta Verapaz. Las diligencias permitieron localizar un laboratorio clandestino para procesar drogas, armas sin documentación y sustancias destinadas, según las autoridades, a la venta minorista.

Los procedimientos se desarrollaron en tres departamentos que las autoridades consideran parte de un corredor utilizado para el traslado de drogas y de migrantes hacia la frontera de Guatemala con México. Los detenidos afrontan señalamientos por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; asociación ilícita; asociaciones delictivas, y tráfico ilícito de personas.

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La operación incluyó allanamientos, inspecciones, registros y el secuestro de indicios en distintos inmuebles. Además de las aprehensiones, fueron incautados un vehículo, documentos contables, teléfonos celulares, armas de fuego, cargadores y municiones que serán examinados dentro de la investigación.

Las fuerzas de seguridad capturaron a 13 personas vinculadas con el narcotráfico y el tráfico ilícito de personas durante 39 allanamientos. (PNCdeGuatemala)

El laboratorio clandestino y las sustancias decomisadas

Un laboratorio clandestino localizado en Izabal era utilizado presuntamente para el procesamiento de drogas. El MP indicó que el hallazgo formaba parte de las diligencias dirigidas contra una de las estructuras investigadas por actividades vinculadas con el comercio de sustancias ilícitas.

Entre los indicios fueron localizadas 81 bolsitas con marihuana y 15 envoltorios cuyo contenido dio positivo a cocaína en pruebas preliminares. También se decomisaron 869 envoltorios vacíos que, de acuerdo con las autoridades, suelen utilizarse para fraccionar estupefacientes destinados a su distribución.

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Los investigadores incautaron nueve teléfonos celulares y documentación contable que será analizada para determinar posibles vínculos con otros integrantes de la red. Las autoridades consideran que esos elementos formaban parte de la logística operativa de la estructura dedicada al narcotráfico.

La pesquisa documentó actividades de adquisición, almacenamiento, transporte, procesamiento y comercialización de sustancias ilícitas, con especial presencia de cocaína. El MP sostuvo que el seguimiento permitió identificar inmuebles utilizados en las distintas fases de esa cadena.

El ente investigador resumió el alcance de las pesquisas: “Se documentaron actividades relacionadas con la adquisición, el almacenamiento, el transporte, el procesamiento y la comercialización de sustancias ilícitas, principalmente cocaína”.

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Las fuerzas de seguridad capturaron a 13 personas vinculadas con el narcotráfico y el tráfico ilícito de personas durante 39 allanamientos. (PNCdeGuatemala)

Dos capturas y armas sin documentación en Los Amates

En la aldea Playa Dorada, en el municipio de Los Amates, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y personal del MP incautaron un fusil Colt AR-15, dos pistolas, cargadores y municiones. La PNC afirmó que las armas carecían de documentación legal.

En ese inmueble fue detenido Nelson N., de 34 años, quien tenía una orden de aprehensión pendiente por asociaciones delictivas. El requerimiento judicial había sido emitido el 20 de noviembre.

Las autoridades también detuvieron a Max N., de 31 años, en el barrio Los Almendros, otro sector de Los Amates. Un juzgado de Guatemala lo requería por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito mediante una orden librada en la misma fecha.

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Ambas aprehensiones integraron el operativo que dejó otras once capturas en los inmuebles inspeccionados en Izabal, Petén y Alta Verapaz. La totalidad de los procedimientos estuvo dirigida contra dos grupos presuntamente independientes entre sí.

Las fuerzas de seguridad capturaron a 13 personas vinculadas con el narcotráfico y el tráfico ilícito de personas durante 39 allanamientos. (PNCdeGuatemala)

Una segunda red para el traslado irregular de migrantes

La segunda estructura investigada facilitaba el traslado irregular de personas migrantes a través del territorio guatemalteco con destino a la frontera mexicana. La investigación registró coordinaciones logísticas y financieras vinculadas con esos desplazamientos.

El MP señaló que el grupo también desarrollaba acciones para evadir controles policiales en las rutas utilizadas para el traslado de migrantes. Aunque esa red operaba de forma independiente de la dedicada al narcotráfico, ambas fueron abordadas dentro de las mismas diligencias.

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Los allanamientos se concentraron en inmuebles situados en los tres departamentos que conforman esa ruta hacia el norte del país. Las autoridades no precisaron si existen más órdenes de captura relacionadas con las dos estructuras ni cuántas personas las integrarían.