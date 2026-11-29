Tres familias hondureñas abandonaron sus viviendas en Sulaco, Yoro, después de recibir supuestas amenazas de muerte atribuidas a un hombre señalado como presunto cabecilla del Cártel del Diablo. (FOTO: La Prensa)

Guardar

Alrededor de 13 habitantes del municipio de Sulaco, departamento de Yoro, en el norte de Honduras, abandonaron sus hogares y salieron del país después de recibir supuestas amenazas de muerte y presiones para entregar sus propiedades y cabezas de ganado a un hombre señalado por los afectados como presunto cabecilla del denominado “Cártel del Diablo”.

La salida de emergencia involucró a tres familias que dejaron atrás sus viviendas, terrenos, animales y otras pertenencias hace más de 15 días, luego de considerar que permanecer en la zona representaba un riesgo para sus vidas y las de sus hijos.

PUBLICIDAD

Uno de los afectados relató, mediante una llamada, que las intimidaciones se intensificaron hasta recibir una advertencia para abandonar sus comunidades en un plazo de 24 horas.

Ante el temor de sufrir un ataque armado, las familias contrataron transporte particular y emprendieron el desplazamiento hacia la frontera hondureña.

Alrededor de 13 personas salieron de Honduras hace más de 15 días para proteger sus vidas y las de sus hijos ante las intimidaciones que, según denunciaron, recibieron en sus comunidades. (Foto: Secretaria de Seguridad)

Actualmente, los 13 integrantes de las familias permanecen en otro país, donde reciben acompañamiento de organismos que gestionan su traslado hacia un lugar en el que puedan establecerse bajo mejores condiciones de seguridad.

El testimonio también señala que las amenazas no se limitaron a una sola familia, sino que alcanzaron a otros parientes que, según el entrevistado, ya habían sufrido agresiones e intimidaciones atribuidas al mismo individuo.

PUBLICIDAD

Amenazas para entregar viviendas, terrenos y ganado

El hondureño explicó que las intimidaciones comenzaron antes de que tomaran la decisión de abandonar Sulaco. Entre los episodios que recordó mencionó las presiones contra un tío, a quien supuestamente exigían entregar sus propiedades, su vivienda y el ganado que mantenía en sus terrenos.

Según su relato, el hombre señalado utilizaba amenazas para intimidar a los pobladores y advertirles sobre las consecuencias de negarse a sus exigencias.

Ante el temor de sufrir un ataque armado, las tres familias contrataron transporte particular y emprendieron su salida de Sulaco hacia la frontera hondureña. (FOTO: Tu Nota)

Durante una de esas intimidaciones, el presunto responsable habría pronunciado una frase que quedó grabada en la memoria de los afectados: «Algún día van a saber quién soy yo y se van a lamentar».

PUBLICIDAD

El entrevistado sostuvo que las presiones generaron temor entre sus familiares, especialmente porque, según afirmó, algunos ya habían experimentado situaciones de violencia relacionadas con el mismo individuo.

La situación terminó por agravarse cuando recibieron una nueva advertencia en la que les exigían abandonar sus viviendas inmediatamente.

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando una persona llegó a comunicarles que tenían un día para marcharse de la zona. De lo contrario, enfrentarían una represalia violenta.

Las denuncias de desplazamiento ocurren después de los cuatro ataques armados registrados el 18 de noviembre en Vallecillos y Pacayales, donde murieron al menos 12 personas. (Foto: Infobae Centroamérica/Cortesía)

«Nos dijeron que teníamos que abandonar y que, si no, en 24 horas iban a bajar a hacer los picadillos a plomos», relató el afectado al describir la amenaza que terminó por convencerlos de abandonar sus propiedades.

PUBLICIDAD

Ante el riesgo que percibían, las tres familias organizaron su salida de emergencia. Contrataron transporte particular y comenzaron un desplazamiento hacia la frontera, sin tener tiempo, según el testimonio, de preparar una denuncia formal ante las autoridades hondureñas.

El ciudadano explicó que la prioridad fue proteger a los menores de edad y al resto de sus familiares, debido a que temían que las amenazas se concretaran si permanecían más tiempo en sus viviendas.

La salida significó dejar atrás no solamente sus hogares, sino también sus medios de subsistencia, entre ellos terrenos y cabezas de ganado que formaban parte de su patrimonio familiar.

PUBLICIDAD

Las familias dejaron atrás sus viviendas, terrenos, ganado y otras pertenencias que constituían parte de su patrimonio y sus medios de subsistencia en el departamento de Yoro. (FOTO: Tu Nota)

Las denuncias de estas familias se conocen en medio de la escalada de violencia registrada en el departamento de Yoro, donde el pasado 18 de noviembre de 2026 se reportaron cuatro ataques armados en las comunidades de Vallecillos y Pacayales.

Los hechos dejaron al menos 12 personas muertas, de acuerdo con los reportes conocidos sobre los ataques, que provocaron conmoción entre los habitantes de la zona.

En medio de esos acontecimientos, el denominado “Cártel del Diablo” habría sido vinculado con los hechos e incluso se le atribuyó la responsabilidad de los ataques, aunque las circunstancias y responsabilidades deben ser establecidas por las investigaciones oficiales.

PUBLICIDAD